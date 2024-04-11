Первая за четыре года прибыль и закрытие: что произошло с «Победой» в Белгороде?

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Кинотеатры «Радуга» и «Победа» объявили о своём закрытии. На входе в здания повесили таблички: речь идёт о полной ликвидации предприятия. Информацию Бел.Ру подтвердили в бухгалтерии кинотеатра «Победа».
Известно, что оба заведения связаны между собой, а головной фирмой является ООО «Центр кино „Победа““. Последняя с 2020 года стабильно отчитывалась об убытках: начиная с ковида чистые активы компании постепенно снижались, пока в 2023 году не ушли в минус на 3,6 млн рублей.
При этом в 2023 году «Победа» впервые с 2020 года отчиталась о прибыли в 4,2 млн рублей. Выручка от продаж составила при этом 35,3 млн рублей.
ООО «Центр кино „Победа“» зарегистрировано в Белгороде в 2006 году. Директором кинотеатров «Победа» и «Радуга» является Сергей Пирожков. Кинотеатр «Победа» работал в Белгороде с 1960 года, а «Радуга» — с 1969-го.
Проблемы у компании начались давно. Так, в 2022 году сообщалось, что сотрудники «Центра кино „Победа“» на протяжении трёх месяцев не получали зарплату. В отношении директора завели административное дело.
Позже Пирожков рассказал, что выручка кинотеатров снизилась на 60%, а Минкульт РФ «отстранился от проблемы». Ситуацию не спас даже хит «Чебурашка», и в мае 2023 года директор кинотеатров сообщил о долгах в 7 млн рублей.