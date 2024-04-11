Первая за четыре года прибыль и закрытие: что произошло с «Победой» в Белгороде?

Известно, что оба заведения связаны между собой, а головной фирмой является ООО «Центр кино „Победа““. Последняя с 2020 года стабильно отчитывалась об убытках: начиная с ковида чистые активы компании постепенно снижались, пока в 2023 году не ушли в минус на 3,6 млн рублей.