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Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО

Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО

9 апреля 2024, 13:13
Фото: 1MI
Александра Демиденко подозревали в хранении оружия. В СИЗО под следствием мужчина находился около полугода. Смерть констатировали 5 апреля, сообщили Бел.Ру в УФСИН.

Волонтёр Александр Демиденко покончил жизнь самоубийством 5 апреля в СИЗО №3 города Белгорода, о его смерти стало известно вчера, 8 апреля.

Александр помогал украинским беженцам. Мужчину обвиняли в незаконном хранении оружия, на время следствия он оставался в СИЗО. Там он провёл почти полгода.

Как сообщают Бел.Ру в УФСИН, медики провели реанимационные мероприятия, но безуспешно. Медицинские сотрудники не обнаружили признаков насильственной смерти.

На место прибыли сотрудники СК РФ по Белгородской области. По факту смерти УФСИН проводит проверку.

В СМИ сообщалось, что родственники узнали смерти Демиденко 8 апреля, как сообщают УФСИН, телеграмма о смерти жене была направлена 5 апреля, в день смерти.

Фото: Личный архив Александра Демиденко
#Происшествие#Новости Белгорода#Эксклюзив#Следствие#Волонтёр#Белгород#Алёна Мальцева
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