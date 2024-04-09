Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Волонтёр Александр Демиденко покончил жизнь самоубийством 5 апреля в СИЗО №3 города Белгорода, о его смерти стало известно вчера, 8 апреля.
Александр помогал украинским беженцам. Мужчину обвиняли в незаконном хранении оружия, на время следствия он оставался в СИЗО. Там он провёл почти полгода.
Как сообщают Бел.Ру в УФСИН, медики провели реанимационные мероприятия, но безуспешно. Медицинские сотрудники не обнаружили признаков насильственной смерти.
На место прибыли сотрудники СК РФ по Белгородской области. По факту смерти УФСИН проводит проверку.
В СМИ сообщалось, что родственники узнали смерти Демиденко 8 апреля, как сообщают УФСИН, телеграмма о смерти жене была направлена 5 апреля, в день смерти.