Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Итоги опроса: белгородцы не готовы менять машины на велосипеды

Итоги опроса: белгородцы не готовы менять машины на велосипеды

12 апреля 2024, 08:52
Фото: 1MI
Почти четверть жителей столицы хотели бы добираться до работы на велосипеде или самокате, сообщает портал SuperJob. Редакция Бел.Ру поинтересовалась у читателей, какому виду транспорта они отдают предпочтение при передвижении по городу.

По данным исследования, около четверти жителей Москвы (23%) предпочли бы добираться до работы на велосипеде или самокате, уже поступают таким образом 3% москвичей. Журналисты Бел.Ру поинтересовались у читателей их позицией и выяснили, что опрошенные белгородцы отдают своё предпочтение личному транспорту или такси.

На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1990 человек. Порядка 41% опрошенных (829 человек) предпочитают добираться на работу на своём личном транспорте или такси. На втором месте по популярности — пешая ходьба. Это вариант выбрали 22% опрошенных (441 человек). Замыкает тройку общественный транспорт. Этот вид транспортировки выбрали почти 21% опрошенных (414 человек).

А вот велосипед и электросамокат оказались среди белгородцев не столь популярными. Данные средства передвижения выбрали 11% (217 человек) и 4,4% (89 человек) соответственно.

Приехавший из Шебекино в Турцию на велосипеде белгородец рассказал о планах
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшего на велосипеде белгородца нашли погибшимМужчина на велосипеде «Аист» пропал в белгородском приграничьеВ Белгородской области неизвестный сбил подростка на велосипеде
#Кристина Семенчук#Такси#Опрос#Транспорт#Эксклюзив#Велосипед#Общественный транспорт#Белгород#Самокат#Личный транспорт
Подпишитесь
Утренний взрыв в Белгороде. Кто пострадал и каковы разрушения?
Сегодня, 09:32
Белгородцы массово требуют выплат из-за обстрелов. Что отвечает оперштаб?
Сегодня, 08:03
«Белгородэнерго» обеспечил электроснабжение 26 новых объектов связи
Сегодня, 09:00
Как выбрать школу для ребёнка в первый класс
Сегодня, 08:31
Целил в кабину, но промахнулся: стали известны подробности атаки дрона-камикадзе
Сегодня, 08:37
Будут ли в школах Белгорода проводить последние звонки?
Сегодня, 09:52
"