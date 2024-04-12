Итоги опроса: белгородцы не готовы менять машины на велосипеды

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
По данным исследования, около четверти жителей Москвы (23%) предпочли бы добираться до работы на велосипеде или самокате, уже поступают таким образом 3% москвичей. Журналисты Бел.Ру поинтересовались у читателей их позицией и выяснили, что опрошенные белгородцы отдают своё предпочтение личному транспорту или такси.
На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1990 человек. Порядка 41% опрошенных (829 человек) предпочитают добираться на работу на своём личном транспорте или такси. На втором месте по популярности — пешая ходьба. Это вариант выбрали 22% опрошенных (441 человек). Замыкает тройку общественный транспорт. Этот вид транспортировки выбрали почти 21% опрошенных (414 человек).
А вот велосипед и электросамокат оказались среди белгородцев не столь популярными. Данные средства передвижения выбрали 11% (217 человек) и 4,4% (89 человек) соответственно.