Итоги опроса: белгородцы не готовы менять машины на велосипеды

На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1990 человек. Порядка 41% опрошенных (829 человек) предпочитают добираться на работу на своём личном транспорте или такси. На втором месте по популярности — пешая ходьба. Это вариант выбрали 22% опрошенных (441 человек). Замыкает тройку общественный транспорт. Этот вид транспортировки выбрали почти 21% опрошенных (414 человек).