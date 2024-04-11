Получила 1,1 млн рублей: прокуратура — об истории чиновницы из белгородского минЖКХ

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Свердловский районный суд Белгорода 10 апреля удовлетворил ходатайство следователя об избрании бывшему заместителю министра ЖКХ региона меры пресечения. Веронику Новикову отправили под домашний арест. Чиновницу обвиняют в совершении особо тяжкого преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере»).
По версии следствия, Новикова получила от гендиректора одного из предприятий взятку более 1,1 млн рублей. Взамен она должна была посодействовать в заключении Фондом содействия реформированию ЖКХ региона договоров на выполнение работ по капремонту общего имущества белгородских многоквартирных домов.
Напомним, что о задержании Новиковой стало известно вечером 10 апреля. Тогда сообщалось, что её задержали по подозрению в получении крупной взятки. Речь могла идти о взятке, полученной в виде строительных материалов.
Под домашним арестом чиновница останется до 3 июня.
Ранее также был задержан бывший заместитель губернатора Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. С 2020 по 2023 годы он получил от гендиректора одной из коммерческих компаний два дорогостоящих автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. В отношении него уже утверждено обвинительное заключение.