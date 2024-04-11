Получила 1,1 млн рублей: прокуратура — об истории чиновницы из белгородского минЖКХ

Ранее также был задержан бывший заместитель губернатора Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. С 2020 по 2023 годы он получил от гендиректора одной из коммерческих компаний два дорогостоящих автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. В отношении него уже утверждено обвинительное заключение.