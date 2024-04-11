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Вероника Новикова

Получила 1,1 млн рублей: прокуратура — об истории чиновницы из белгородского минЖКХ

11 апреля 2024, 06:44
Фото: министерство ЖКХ Белгородской области
Вероника Новикова

Прокуратура: Новикова могла получить 1,1 млн рублей от гендиректора предприятия

Веронику Новикову, бывшего замминистра ЖКХ по Белгородской области, отправили под домашний арест. По версии следствия, она могла получить 1,1 млн рублей взамен на оказание содействия по заключению с организацией договоров.

Свердловский районный суд Белгорода 10 апреля удовлетворил ходатайство следователя об избрании бывшему заместителю министра ЖКХ региона меры пресечения. Веронику Новикову отправили под домашний арест. Чиновницу обвиняют в совершении особо тяжкого преступления по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере»).

По версии следствия, Новикова получила от гендиректора одного из предприятий взятку более 1,1 млн рублей. Взамен она должна была посодействовать в заключении Фондом содействия реформированию ЖКХ региона договоров на выполнение работ по капремонту общего имущества белгородских многоквартирных домов.

Напомним, что о задержании Новиковой стало известно вечером 10 апреля. Тогда сообщалось, что её задержали по подозрению в получении крупной взятки. Речь могла идти о взятке, полученной в виде строительных материалов.

Под домашним арестом чиновница останется до 3 июня.

Ранее также был задержан бывший заместитель губернатора Константин Полежаев, который курировал сферу ЖКХ. С 2020 по 2023 годы он получил от гендиректора одной из коммерческих компаний два дорогостоящих автомобиля общей стоимостью свыше 18 миллионов рублей. В отношении него уже утверждено обвинительное заключение.

Чиновницу из министерства ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест
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