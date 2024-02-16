Платёжки ЖКХ изменились для жителей Белгорода

Белгородский водоканал рассказал о разделении услуг в квитанции

С февраля 2024 года изменились квитанции, которые получают жители Белгорода. В платёжках теперь разделены услуги по водоснабжению и водоотведению. В Белоблводоканале заверили, что дополнительных начислений не будет.