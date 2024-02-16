Платёжки ЖКХ изменились для жителей Белгорода

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Водоканал предупредил жителей Белгорода об изменениях в единых платёжных документах. Корректировки коснутся услуг водоснабжения и водоотведения. Изменения актуальны с февраля 2024 года.
Теперь в платёжках услуга «Холодная вода и сток» разделена на «Холодная вода» и «Канализация холодной воды». Услугу «Водоотведение» разделили на «Канализация горячей воды» и «Канализация».
Белгородцам объяснили, что никаких дополнительных начислений при этом не будет.
Ранее жители Старого Оскола выразили недовольство насчёт платёжек за ЖКУ после коммунальной аварии. Руководитель «Теплоэнерго» утверждал, что начисления проводились правильно, а причиной увеличения платы за отопление стала морозная погода. Перерасчёт платы за отопление, как сообщалось, произведён тем абонентам, у которых нет общедомовых счётчиков.