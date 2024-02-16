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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Платёжка

Платёжки ЖКХ изменились для жителей Белгорода

16 февраля 2024, 14:28
Фото: 1MI
Платёжка

Белгородский водоканал рассказал о разделении услуг в квитанции

С февраля 2024 года изменились квитанции, которые получают жители Белгорода. В платёжках теперь разделены услуги по водоснабжению и водоотведению. В Белоблводоканале заверили, что дополнительных начислений не будет.
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ЖКХ

Водоканал предупредил жителей Белгорода об изменениях в единых платёжных документах. Корректировки коснутся услуг водоснабжения и водоотведения. Изменения актуальны с февраля 2024 года.

Теперь в платёжках услуга «Холодная вода и сток» разделена на «Холодная вода» и «Канализация холодной воды». Услугу «Водоотведение» разделили на «Канализация горячей воды» и «Канализация».

Белгородцам объяснили, что никаких дополнительных начислений при этом не будет.

Ранее жители Старого Оскола выразили недовольство насчёт платёжек за ЖКУ после коммунальной аварии. Руководитель «Теплоэнерго» утверждал, что начисления проводились правильно, а причиной увеличения платы за отопление стала морозная погода. Перерасчёт платы за отопление, как сообщалось, произведён тем абонентам, у которых нет общедомовых счётчиков.

А был ли перерасчёт? Белгородцы недовольны счетами за ЖКУ после коммунальной аварии
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#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Водоканал#Водоснабжение#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Платёжка#Квитанция
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