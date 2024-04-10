Чиновницу из министерства ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
10 апреля стало известно о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой. Сообщалось, что замминистра задержало региональное УФСБ в Белгороде.
Позже стало известно, что суд отправил чиновницу под домашний арест до 3 июня.
Замминистра подозревают в получении крупной взятки. Как сообщает «Фонарь» со ссылкой на свой источник, речь может идти о взятке, полученной в виде строительных материалов.