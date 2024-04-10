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Published Сегодня, 14:55

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Updated Сегодня, 14:59

Вероника Новикова

Чиновницу из министерства ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест

10 апреля 2024, 14:55
Фото: министерство ЖКХ Белгородской области
Вероника Новикова
Под арестом Вероника Новикова пробудет до 3 июня, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Также отмечается, что взятку она могла получить в виде стройматериалов.
Сюжет
Взятка

10 апреля стало известно о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области Вероники Новиковой. Сообщалось, что замминистра задержало региональное УФСБ в Белгороде.

Позже стало известно, что суд отправил чиновницу под домашний арест до 3 июня.

Замминистра подозревают в получении крупной взятки. Как сообщает «Фонарь» со ссылкой на свой источник, речь может идти о взятке, полученной в виде строительных материалов.

Новое громкое задержание в Белгороде: чиновницу подозревают в получении взятки
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