Нет молодёжи — нет кино? Гладков прокомментировал закрытие кинотеатров в Белгороде

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Сегодня утром стало известно, что старейшие кинотеатры Белгорода закрываются. Это касается «Победы» и «Радуги». Одна из жительниц регионального центра задала вопрос на прямой трансляции губернатору. Можно ли как-то помочь и куда ходить молодёжи?
«Жителям и так тяжело морально. С потерей „Победы“ теряется вся надежда на улучшение ситуации. Неужели нельзя помочь кинотеатрам выжить? В центре совсем некуда пойти. А „Радуга“? Куда ходить молодёжи?», — написала белгородка.
Губернатор ответил, что первая проблема в том, что в кинотеатры никто не ходит. В том числе это он видел, когда и сам ходил в «Победу»:
«Последние фильмы, которые я смотрел, это „Дюна“ и „Мастер и Маргарита“. По-моему, 3-4 человека было вместе с нами».
Вторая в том, что кинотеатры учреждения не бюджетные, а коммерческие. У которых есть свой владелец, арендодатель. Поэтому из-за малого числа посетителей становится тяжело содержать и само помещение, и оплачивать труд персонала. Отказаться от предоставления услуг тоже неправильно, заявил глава региона.
«Закрыть кинотеатр просто, а потерять его очень легко. Восстановить потом будет очень тяжело. <…> Никто туда не идёт. Молодёжь туда не идёт. Думаю, вы и сами это знаете. Ещё раз. Если бы молодёжь была там, то была бы и посещаемость. И никакой проблемы у кинотеатров не было бы. Дал поручение встретиться с арендаторами. Будем вместе искать решение», — подытожил Вячеслав Гладков.
Ранее региональный минкульт дал комментарий по ситуации. Помочь кинотеатрам с накопленными долгами они также не могут из-за того, что эти объекты — коммерческие.
Ранее ведомство уже пыталось помочь и выделило субсидию в размере 5 млн рублей на модернизацию кинотеатра. Однако в минкульте не имеют возможности предоставить дополнительную поддержку старейшим кинотеатрам.
Возможное решение данной проблемы для ведомства заключается лишь в предложении сотрудникам найти работу в других местах. Однако конкретные места работы, предложенные минкультом, не уточнены.