Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:10

Published Сегодня, 19:10

Modified Сегодня, 19:12

Updated Сегодня, 19:12

Кинотеатр

Нет молодёжи — нет кино? Гладков прокомментировал закрытие кинотеатров в Белгороде

11 апреля 2024, 19:10
Фото: 1MI
Кинотеатр

Гладков заявил, что старейшие к/т в Белгороде закрыли из-за малой посещаемости

Губернатор отметил, что закрытие кинотеатров в Белгороде является следствием низкой посещаемости. В том числе молодёжью. Из-за отсутствия гостей «Победа» и «Радуга» лишаются средств для существования. К тому же, к\т — коммерческие объекты. Однако переговорить с владельцами всё же пообещал.

Сегодня утром стало известно, что старейшие кинотеатры Белгорода закрываются. Это касается «Победы» и «Радуги». Одна из жительниц регионального центра задала вопрос на прямой трансляции губернатору. Можно ли как-то помочь и куда ходить молодёжи?

«Жителям и так тяжело морально. С потерей „Победы“ теряется вся надежда на улучшение ситуации. Неужели нельзя помочь кинотеатрам выжить? В центре совсем некуда пойти. А „Радуга“? Куда ходить молодёжи?», — написала белгородка.

Губернатор ответил, что первая проблема в том, что в кинотеатры никто не ходит. В том числе это он видел, когда и сам ходил в «Победу»:

«Последние фильмы, которые я смотрел, это „Дюна“ и „Мастер и Маргарита“. По-моему, 3-4 человека было вместе с нами».

Вторая в том, что кинотеатры учреждения не бюджетные, а коммерческие. У которых есть свой владелец, арендодатель. Поэтому из-за малого числа посетителей становится тяжело содержать и само помещение, и оплачивать труд персонала. Отказаться от предоставления услуг тоже неправильно, заявил глава региона.

«Закрыть кинотеатр просто, а потерять его очень легко. Восстановить потом будет очень тяжело. <…> Никто туда не идёт. Молодёжь туда не идёт. Думаю, вы и сами это знаете. Ещё раз. Если бы молодёжь была там, то была бы и посещаемость. И никакой проблемы у кинотеатров не было бы. Дал поручение встретиться с арендаторами. Будем вместе искать решение», — подытожил Вячеслав Гладков.

Ранее региональный минкульт дал комментарий по ситуации. Помочь кинотеатрам с накопленными долгами они также не могут из-за того, что эти объекты — коммерческие.

Ранее ведомство уже пыталось помочь и выделило субсидию в размере 5 млн рублей на модернизацию кинотеатра. Однако в минкульте не имеют возможности предоставить дополнительную поддержку старейшим кинотеатрам.

Возможное решение данной проблемы для ведомства заключается лишь в предложении сотрудникам найти работу в других местах. Однако конкретные места работы, предложенные минкультом, не уточнены.

Читайте также:
Первая за четыре года прибыль и закрытие: что произошло с «Победой» в Белгороде?В Белгороде закрылись старейшие кинотеатры: в чём причина и что говорят жители?«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах«Не работают в связи с ликвидацией»: два старейших кинотеатра Белгорода закрываются
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Кинотеатры#Фильмы#Губернатор#Победа#Услуги#Новости Белгорода#Оплата труда#Радуга#Решение#Белгород#Посетители#Проблема#Дюна
Подпишитесь
«В здравом уме согласился бы?»: Гринякин рассказал о деталях передачи BMW Сергиенко
Сегодня, 15:20
«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах
Сегодня, 12:10
Из Белгородской области вывезут ещё 2 тысячи детей: когда и в какие регионы?
Сегодня, 13:02
Белгородец умер после задержания полицией? Следком проводит проверку
Сегодня, 14:57
В Белгороде ещё не решили, как будут возвращать детей из других регионов домой
Сегодня, 11:17
Ради «Агро-Белогорья»? ГК «Русагро» планирует «переезд» из Тамбова в Белгород
Сегодня, 11:56
"