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Кинотеатр

«Убытки достигли пика»: владелец «Победы» и «Радуги» — о закрытии кинотеатров

12 апреля 2024, 08:27
Фото: 1MI
Кинотеатр

Кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде закрывают из-за накопившихся долгов

Ситуация начала ухудшаться в декабре 2023 года, когда рядом с «Победой» произошёл массированный обстрел. Новогоднего проката после трагических событий не было, во время каникул кинотеатр работал два дня. В марте убытки достигли своего пика, рассказал владелец «Победы» и «Радуги» «Абирегу».

Владелец «Победы» и «Радуги» в Белгороде Сергей Пирожков прокомментировал журналистам закрытие кинотеатров. По его словам, ситуация начала ухудшаться в декабре минувшего года. 30 декабря Белгород попал под массированный обстрел. Одной из площадок, оказавшихся под ударом, стал участок недалеко от кинотеатра «Победа».

После трагических событий новогоднего проката не было. Кинотеатр во время новогодних каникул работал только два дня.

Убытки были каждый месяц, продолжает Пирожков. Своего пика они достигли в марте. У кинотеатров накопилось немало долгов. В итоге было принято решение о ликвидации. Решение это Пирожков назвал трудным.

О закрытии «Победы» и «Радуги» стало известно вчера, 11 апреля. Это старейшие кинотеатры города, открылись они ещё в 1960-е гг. На зданиях появились таблички с информацией о полной ликвидации предприятия.

Оба кинотеатра входят в ООО «Центр кино „Победа“». Интересно, что перед решением о закрытии компания показала первую за четыре года прибыль.

В белгородском минкультуры заявили, что сожалеют о произошедшем, но помочь закрыть долги не могут, так как речь идёт о коммерческой компании. Сотрудникам закрывающихся кинотеатров, по информации ведомства, должны предложить новые рабочие места.

Губернатор Вячеслав Гладков, комментируя закрытие, заявил, что основная проблема заключалась в том, что в «кинотеатры никто не ходит».

Белгородцы в свою очередь встретили новость о закрытии «Победы» и «Радуги» бурными комментариями.

«Закрыть „Победу“ в период СВО?» Белгородцы отреагировали на новость о кинотеатрах
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