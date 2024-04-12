«Убытки достигли пика»: владелец «Победы» и «Радуги» — о закрытии кинотеатров

Кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде закрывают из-за накопившихся долгов

Ситуация начала ухудшаться в декабре 2023 года, когда рядом с «Победой» произошёл массированный обстрел. Новогоднего проката после трагических событий не было, во время каникул кинотеатр работал два дня. В марте убытки достигли своего пика, рассказал владелец «Победы» и «Радуги» «Абирегу».