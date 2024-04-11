«Не работают в связи с ликвидацией»: два старейших кинотеатра Белгорода закрываются

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Кинотеатры «Радуга» и «Победа» объявили о своём закрытии. На их зданиях повесили таблички, в которых идёт речь о полной ликвидации предприятия. Информацию о закрытии Telegram-каналу подтвердили также источники. В чём причина закрытия предприятия, не сообщается.
Напомним, что ООО «Центр кино „Победа“» зарегистрировано в Белгороде в 2006 году. Директором кинотеатров «Победа» и «Радуга» является Сергей Пирожков. Кинотеатр «Победа» работал в Белгороде с 1960 года, а «Радуга» — с 1969-го.
В 2022 году сообщалось, что сотрудники «Центра кино „Победа“» на протяжении трёх месяцев не получали зарплату. На тот момент накопился долг в размере 1 588 799,64 рубля. В отношении директора завели административное дело.
Позже директор кинотеатров рассказал о проблемах, которые испытывают кинозалы. Отмечалось, что в 2022 году выручка кинотеатров снизилась на 60%. По словам Пирожкова, Минкульт РФ отстранился от проблемы и игнорировал тот факт, что отрасли нужно каждый месяц по премьере, подобной фильму «Чебурашка», чтобы восстановиться.
В мае 2023 года директор кинотеатров сообщил о долгах в 7 млн рублей.