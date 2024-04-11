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Кинотеатр

«Не работают в связи с ликвидацией»: два старейших кинотеатра Белгорода закрываются

11 апреля 2024, 06:49
Фото: 1MI
Кинотеатр

В Белгороде закрываются кинотеатры «Радуга» и «Победа»

На зданиях кинотеатров повесили таблички о полной ликвидации предприятия. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале «Белгород № 1».

Кинотеатры «Радуга» и «Победа» объявили о своём закрытии. На их зданиях повесили таблички, в которых идёт речь о полной ликвидации предприятия. Информацию о закрытии Telegram-каналу подтвердили также источники. В чём причина закрытия предприятия, не сообщается.

Напомним, что ООО «Центр кино „Победа“» зарегистрировано в Белгороде в 2006 году. Директором кинотеатров «Победа» и «Радуга» является Сергей Пирожков. Кинотеатр «Победа» работал в Белгороде с 1960 года, а «Радуга» — с 1969-го.

В 2022 году сообщалось, что сотрудники «Центра кино „Победа“» на протяжении трёх месяцев не получали зарплату. На тот момент накопился долг в размере 1 588 799,64 рубля. В отношении директора завели административное дело.

Позже директор кинотеатров рассказал о проблемах, которые испытывают кинозалы. Отмечалось, что в 2022 году выручка кинотеатров снизилась на 60%. По словам Пирожкова, Минкульт РФ отстранился от проблемы и игнорировал тот факт, что отрасли нужно каждый месяц по премьере, подобной фильму «Чебурашка», чтобы восстановиться.

В мае 2023 года директор кинотеатров сообщил о долгах в 7 млн рублей.

Табличка о закрытии кинотеатраТабличка о закрытии кинотеатра
Табличка о закрытии кинотеатра
Фото: «Белгород № 1»
«Мы только собирали долги»: директор кинотеатров в Белгороде — о ситуации в индустрии
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#Город#Кинотеатры#Победа#Новости Белгорода#Радуга#Белгород#Алина Харина
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