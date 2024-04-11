«Не работают в связи с ликвидацией»: два старейших кинотеатра Белгорода закрываются

Позже директор кинотеатров рассказал о проблемах, которые испытывают кинозалы. Отмечалось, что в 2022 году выручка кинотеатров снизилась на 60%. По словам Пирожкова, Минкульт РФ отстранился от проблемы и игнорировал тот факт, что отрасли нужно каждый месяц по премьере, подобной фильму «Чебурашка», чтобы восстановиться.