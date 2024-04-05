Пока правительство РФ помогает белгородцам, жители других регионов желают им смерти

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Жительница Белгорода оставила плохой отзыв агентству «А-парт СПб» из Санкт-Петербурга, поскольку те завышали цены на жильё для постояльцев из приграничья. По её словам, цена на квартиру была одна, но после того, как представители агентства узнали, что клиенты из Белгорода, стоимость поднялась на 30%.
Риелторы же негативный отзыв не оценили и нагрубили девушке, пожелав ей смерти: «Эту переписку можешь повесить со своими кишками на стену. В Питере живёшь, белгородская тварь? Это ненадолго».
Журналист Бел.Ру пытался пообщаться с сотрудниками компании, но те бросили трубку после того, как узнали, что звонят им из Белгородской области.
Telegram-канал «Белгород № 1» уточнил, что в одном из сервисов по проверке номеров телефонов контакты «А-парт СПб» помечены как связанные с недобросовестным оказанием услуг. Однако на самом сайте с объявлением отзывы у компании положительные.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, режим свободной экономической зоны появится в Белгородской, Курской и Брянской областях. В настоящее время такой режим действует только на территориях новых регионов.
Благодаря этому режиму, СЭЗ позволит упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику, сферу информационных технологий. Также предпринимателей на три года освободят от земельного налога и установят единые пониженные тарифы страховых взносов. Предусмотрена и скидка по платежам в бюджет региона.
Кроме этого, на протяжении 10 лет с инвесторов не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет. Для оказания помощи бизнесу правительство внесёт изменения в Налоговый кодекс и законодательство.
По словам министра образования Андрея Милёхина, в Белгородской области сейчас проходят обучение 17 117 учеников 9-х классов. Более 6 тыс. из них учатся не в приграничных зонах, поэтому им предстоит сдавать ОГЭ.
Другим же 10 тыс. учеников 9-х классов, которые учились в приграничных школах, не нужно будет сдавать экзамен. Такая мера коснётся 284 образовательных учреждений Белгорода, Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Новооскольского, Шебекинского, Яковлевского округов и Мелиховского сельского поселения Корочанского района.
Выпускники 9-х классов смогут получить аттестаты без сдачи ОГЭ, основываясь на результатах промежуточной аттестации. Для получения аттестата у ученика не должно быть задолженностей по предмету.
11-й класс в Белгородской области оканчивают 5265 учеников, из них 2010 обучались в очном формате и будут сдавать ЕГЭ в районах, которые не граничат с другими областями.
Около 3 тыс. выпускников имеют возможность самостоятельно выбрать, как они хотят завершить учебный год: без сдачи экзаменов на основании результатов промежуточной аттестации или путём ЕГЭ.
При этом сдать ЕГЭ можно будет сдать не только в Белгородской области, но и в других регионах России — по текущему месту пребывания ученика. Этот вопрос сейчас активно обсуждается на высшем государственном уровне.