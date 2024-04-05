Пока правительство РФ помогает белгородцам, жители других регионов желают им смерти

Жительница Белгорода оставила плохой отзыв агентству «А-парт СПб» из Санкт-Петербурга, поскольку те завышали цены на жильё для постояльцев из приграничья. По её словам, цена на квартиру была одна, но после того, как представители агентства узнали, что клиенты из Белгорода, стоимость поднялась на 30%.