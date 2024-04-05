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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Белгородская область войдёт в свободную экономическую зону

На Белгородскую область распространят свободную экономическую зону. Что это значит?

5 апреля 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская область войдёт в свободную экономическую зону

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России. СЭЗ предусматривает скидку по платежам в бюджет региона, единые пониженные тарифы страховых взносов и другие послабления.

Режим свободной экономической зоны распространят на Белгородскую, Курскую и Брянскую области, сообщил Михаил Мишустин. Сейчас этот режим действует на территории новых регионов.

Для оказания помощи бизнесу в приграничных регионах правительство внесёт соответствующие корректировки в Налоговый кодекс и законодательство. СЭЗ позволит упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику и сферу информационных технологий.

В течение 10 лет в регионах с инвесторов не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет. Помимо этого, предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона.

Также по решению субъекта предпринимателей на три года освободят от земельного налога. Кроме того, для установят единые пониженные тарифы страховых взносов.

Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля
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#Белгородская область#Экономика#Курская область#Новости Белгорода#Брянская область#Белгород#Алина Харина#Михаил мишустин#Свободная экономическая зона
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