На Белгородскую область распространят свободную экономическую зону. Что это значит?

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Режим свободной экономической зоны распространят на Белгородскую, Курскую и Брянскую области, сообщил Михаил Мишустин. Сейчас этот режим действует на территории новых регионов.
Для оказания помощи бизнесу в приграничных регионах правительство внесёт соответствующие корректировки в Налоговый кодекс и законодательство. СЭЗ позволит упростить привлечение частного капитала в промышленность, логистику и сферу информационных технологий.
В течение 10 лет в регионах с инвесторов не будут взимать налог на прибыль в федеральный бюджет. Помимо этого, предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона.
Также по решению субъекта предпринимателей на три года освободят от земельного налога. Кроме того, для установят единые пониженные тарифы страховых взносов.