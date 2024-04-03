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Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля

Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля

3 апреля 2024, 11:41
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчёта кабмина. Свободную экономическую зону также могут создать в Курской и Брянской областях. Всего помощь получили четыре приграничных региона. Законопроект о создании СЭЗ рассмотрят в пятницу.

По поручению президента, Белгородской, Курской, Брянской областям, а также Крыму правительство РФ направило 1 млрд рублей. Как отметил Михаил Мишустин, средства пойдут на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях.

В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны, чтобы снизить нагрузку для компаний, сохранить рабочие места и восстановить экономику. Послезавтра рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесём в Госдуму. Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена.
Михаил Мишустин
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#Белгородская область#Экономика#Законопроект#Бизнес#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Михаил мишустин#Свободная экономическая зона
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