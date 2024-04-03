Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
По поручению президента, Белгородской, Курской, Брянской областям, а также Крыму правительство РФ направило 1 млрд рублей. Как отметил Михаил Мишустин, средства пойдут на гранты для предприятий, финансирование на льготных условиях.
В этих субъектах станем использовать и преференциальный режим свободной экономической зоны, чтобы снизить нагрузку для компаний, сохранить рабочие места и восстановить экономику. Послезавтра рассмотрим законопроект на заседании правительства и внесём в Госдуму. Работа по поддержке людей и бизнеса в этих регионах будет продолжена.
Михаил Мишустин