Законопроект о создании СЭЗ в Белгородской области рассмотрят 5 апреля

Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе отчёта кабмина. Свободную экономическую зону также могут создать в Курской и Брянской областях. Всего помощь получили четыре приграничных региона. Законопроект о создании СЭЗ рассмотрят в пятницу.

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