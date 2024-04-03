Белгородцам отказали в повышении прожиточного минимума, но пообещали ввести СЭЗ

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В пятницу, 5 апреля, правительство РФ рассмотрит законопроект о распространении свободной экономической зоны на Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Также стало известно, что приграничные регионы получили от правительства 1 млрд рублей на помощь бизнесу. Деньги направят на гранты для предпринимателей и финансирование на льготных условиях.
Мишустин также заявил, что правительство и дальше продолжит поддерживать людей и предприятия в приграничных регионах.
Белгородцы попросили увеличить прожиточный минимум из-за обстановки в регионе. По словам местных жителей, базовый доход маленький, но цены на товары продолжают увеличиваться. Одна из белгородок отметила, что на рынок сейчас не сходишь, ярмарки не работают, приходится ходить за покупками в ближайшие супермаркеты, в которые цены немаленькие. Также женщина отметила, что из-за неспокойной обстановки в регионе невозможно посадить огород.
«От прожиточного минимума зависят детские пособия и субсидия на оплату ЖКХ. Если поднимут прожиточный минимум, то и пособия, и субсидию одобрят большему количеству семей», — отметила белгородка.
На просьбу белгородцев ответила министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова. Она сообщила, что увеличить прожиточный минимум в Белгородской области можно только после его увеличения по всей стране.
Батанова также добавила, что законодательством не предусмотрено увеличение минимальных доходов в связи с проживанием на территории, граничащей с зоной СВО.
В областном центре прошло очередное судебное заседание по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. В суде была озвучена переписка Сергиенко с руководителем компании «Тисайд» Денисом Гринякиным, который заявил, что подсудимый требовал взятку по ремонтным работам в доме родителей Наталии Полуяновой.
Адвокат предложил обратить внимание на следующую часть в переписке: «Сергиенко пишет: „Денис, Наталия там материал покупает, ты деньги за материал весь ей отдай, а я при первой встрече сразу отдам. С понедельника, как буду в Осколе, чтобы она не платила““.
Защита спросила, как взяткодатель может говорить, что деньги вернёт. Прокурор предложила защите сначала выяснить, кто такая Наталия, которая фигурирует в переписке, и за что полагались деньги. Подробнее о ходе дела читайте в нашем материале.