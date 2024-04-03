Белгородцам отказали в повышении прожиточного минимума, но пообещали ввести СЭЗ

Белгородцы попросили увеличить прожиточный минимум из-за обстановки в регионе. По словам местных жителей, базовый доход маленький, но цены на товары продолжают увеличиваться. Одна из белгородок отметила, что на рынок сейчас не сходишь, ярмарки не работают, приходится ходить за покупками в ближайшие супермаркеты, в которые цены немаленькие. Также женщина отметила, что из-за неспокойной обстановки в регионе невозможно посадить огород.