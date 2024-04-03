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Белгородцам отказали в повышении прожиточного минимума, но пообещали ввести СЭЗ

Белгородцам отказали в повышении прожиточного минимума, но пообещали ввести СЭЗ

3 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Пока жители области просят увеличить прожиточный минимум из-за обстрелов, в правительстве анонсируют создание свободной экономической зоны. А в областном центре тем временем продолжают рассматривать дело против Сергиенко. Подробнее о событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.

Свободная зона

В пятницу, 5 апреля, правительство РФ рассмотрит законопроект о распространении свободной экономической зоны на Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Об этом сегодня заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Также стало известно, что приграничные регионы получили от правительства 1 млрд рублей на помощь бизнесу. Деньги направят на гранты для предпринимателей и финансирование на льготных условиях.

Мишустин также заявил, что правительство и дальше продолжит поддерживать людей и предприятия в приграничных регионах.

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Прожиточный минимум

Белгородцы попросили увеличить прожиточный минимум из-за обстановки в регионе. По словам местных жителей, базовый доход маленький, но цены на товары продолжают увеличиваться. Одна из белгородок отметила, что на рынок сейчас не сходишь, ярмарки не работают, приходится ходить за покупками в ближайшие супермаркеты, в которые цены немаленькие. Также женщина отметила, что из-за неспокойной обстановки в регионе невозможно посадить огород.

«От прожиточного минимума зависят детские пособия и субсидия на оплату ЖКХ. Если поднимут прожиточный минимум, то и пособия, и субсидию одобрят большему количеству семей», — отметила белгородка.

На просьбу белгородцев ответила министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова. Она сообщила, что увеличить прожиточный минимум в Белгородской области можно только после его увеличения по всей стране.

Батанова также добавила, что законодательством не предусмотрено увеличение минимальных доходов в связи с проживанием на территории, граничащей с зоной СВО.

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Дело против Сергиенко

В областном центре прошло очередное судебное заседание по делу бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. В суде была озвучена переписка Сергиенко с руководителем компании «Тисайд» Денисом Гринякиным, который заявил, что подсудимый требовал взятку по ремонтным работам в доме родителей Наталии Полуяновой.

Адвокат предложил обратить внимание на следующую часть в переписке: «Сергиенко пишет: „Денис, Наталия там материал покупает, ты деньги за материал весь ей отдай, а я при первой встрече сразу отдам. С понедельника, как буду в Осколе, чтобы она не платила““.

Защита спросила, как взяткодатель может говорить, что деньги вернёт. Прокурор предложила защите сначала выяснить, кто такая Наталия, которая фигурирует в переписке, и за что полагались деньги. Подробнее о ходе дела читайте в нашем материале.

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