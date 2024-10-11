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Прожиточный минимум

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Октябрь
Кто рассчитывает прожиточный минимум и можно ли его увеличить в Белгородской области?
11 октября, 08:51
Почти на дне? В Белгородской области будет один из самых низких прожиточных минимумов
10 октября, 09:13
Сентябрь
Как изменится МРОТ с 2025 года?
30 сентября, 13:19
Август
Школы Белгорода откроются с 1 сентября, а увольнение директоров оказалось незаконным
8 августа, 15:30
Белгородцам повысят прожиточный минимум, но он всё равно будет ниже общероссийского
8 августа, 08:27
Июль
Всё в общем порядке: какие пособия положены беременным при ликвидации компании
15 июля, 06:04
Работа детей больше не отменит единое пособие для семей с низким достатком
2 июля, 07:08
Июнь
Кто из пострадавших от обстрелов ВСУ белгородцев сможет получить новые выплаты?
27 июня, 13:31
Чуть более 250 тысяч: сколько юных белгородцев подпадут под выплату к 1 июня
21 июня, 14:39
Правительство назвало величину прожиточного минимума на 2025 год
17 июня, 14:16
Почти 500 работников белгородской мэрии получили квартальные премии больше 60 тысяч
11 июня, 10:11
Апрель
Белгородцам отказали в повышении прожиточного минимума, но пообещали ввести СЭЗ
3 апреля, 15:30
Кому повысили пенсии с 1 апреля
3 апреля, 07:29
Прожиточный минимум повысят? Белгородцы просят сделать исключение из-за обстрелов
3 апреля, 07:24
Маленькая пенсия: кто её получает, как увеличить размер пенсии
2 апреля, 14:27
Февраль
Нет льгот, но есть выплаты: за что можно получить дополнительные деньги к пенсии
27 февраля, 11:59
Январь
Индексация пенсий и перерасчёт: какие изменения ждут в 2024 году
В 2024 году пенсионное законодательство ждёт ряд изменений. Подробнее о них рассказали в региональном Соцфонде.
30 января, 06:51
Как будет назначаться единое пособие в Белгородской области в 2024 году
19 января, 09:05
Декабрь 2023
Итоги дня. В Белгородской области подняли прожиточный минимум и нашли место главе из приграничья
27 декабря 2023, 15:30
Жалобы услышаны: прожиточный минимум в Белгородской области стал выше, но ненамного
27 декабря 2023, 11:37

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