Прожиточный минимум повысят? Белгородцы просят сделать исключение из-за обстрелов

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Жители Белгородской области попросили губернатора посодействовать в увеличении прожиточного минимума (ПМ) в регионе. По словам одной женщины, ПМ по области очень маленький, а цены на товары продолжают расти.
Сэкономить сейчас не получается. На рынок не сходишь, ярмарок нет. Ходим в ближайший супермаркет, где цены немаленькие. Огород посадить не сможем из-за известной всем обстановки. От ПМ зависят детские пособия и субсидия на оплату ЖКХ. Если поднимут прожиточный минимум, то и пособия, и субсидию одобрят большему количеству семей.
белгородка
Просьбу прокомментировала региональный министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова. Она отметила, что повысить в Белгородской области прожиточный минимум можно только после его увеличения по всей России.
Жительница же предложила сделать региону исключение из-за неспокойной оперативной обстановки. Однако чиновница ответила, что помочь не сможет.
Федеральным законодательством, к сожалению, не предусмотрено увеличение прожиточного минимума в связи с проживанием на территории, граничащей с зоной проведения специальной военной операции.
Елена Батанова
Напомним, что по состоянию на 2024 год прожиточный минимум в Белгородской области, действительно, стал одним из самых низких по РФ и составил 12 813 рублей. Позже его повысили, но незначительно: до 12 981 рубля.