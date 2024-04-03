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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Белгородской области не будут повышать прожиточный минимум из-за обстрелов

Прожиточный минимум повысят? Белгородцы просят сделать исключение из-за обстрелов

3 апреля 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области не будут повышать прожиточный минимум из-за обстрелов

С такой просьбой обратились к местному правительству жители региона. Белгородцы отметили, что цены в магазинах растут, пока в регионе наблюдается самый низкий прожиточный минимум по стране. Тем временем атаки ВСУ происходят каждый день. Обращение прокомментировала региональный министр.

Жители Белгородской области попросили губернатора посодействовать в увеличении прожиточного минимума (ПМ) в регионе. По словам одной женщины, ПМ по области очень маленький, а цены на товары продолжают расти.

Сэкономить сейчас не получается. На рынок не сходишь, ярмарок нет. Ходим в ближайший супермаркет, где цены немаленькие. Огород посадить не сможем из-за известной всем обстановки. От ПМ зависят детские пособия и субсидия на оплату ЖКХ. Если поднимут прожиточный минимум, то и пособия, и субсидию одобрят большему количеству семей.
белгородка

Просьбу прокомментировала региональный министр социальной защиты населения и труда Елена Батанова. Она отметила, что повысить в Белгородской области прожиточный минимум можно только после его увеличения по всей России.

Жительница же предложила сделать региону исключение из-за неспокойной оперативной обстановки. Однако чиновница ответила, что помочь не сможет.

Федеральным законодательством, к сожалению, не предусмотрено увеличение прожиточного минимума в связи с проживанием на территории, граничащей с зоной проведения специальной военной операции.
Елена Батанова

Напомним, что по состоянию на 2024 год прожиточный минимум в Белгородской области, действительно, стал одним из самых низких по РФ и составил 12 813 рублей. Позже его повысили, но незначительно: до 12 981 рубля.

Жалобы услышаны: прожиточный минимум в Белгородской области стал выше, но ненамного
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#Общество#Белгородская область#Прожиточный минимум#Елена батанова#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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