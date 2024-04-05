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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Белгородские выпускники смогут сдать ЕГЭ за пределами области

Белгородские выпускники смогут сдать ЕГЭ за пределами области

5 апреля 2024, 13:18
Фото: 1MI
Если школьник решил сдавать ЕГЭ, но он находится за пределами города своего проживания или даже за пределами области, он сможет сдавать экзамен по месту пребывания. Сейчас этот вопрос решается, сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
ЕГЭ

По словам чиновника, если выпускники будут находиться в Белгородской области, но в другом муниципалитете или за пределами региона, школьникам предоставят возможность сдавать ЕГЭ по месту пребывания. Сейчас данная возможность прорабатывается на высоком государственном уровне.

Например, ученик школы Белгородского района находится в Старом Осколе и примет решение о сдаче ЕГЭ, он будет сдавать экзамен по месту пребывания в Старом Осколе. Если он находится в Санкт-Петербурге, будет проработан вопрос, чтобы он сдавал экзамены там. Приезжать в область для того, чтобы сдать ЕГЭ, не нужно.
Андрей Милёхин

Стоит отметить, что около 3000 учеников 11-х классов в текущем году смогут решить, сдавать им ЕГЭ или нет.

Стало известно расписание ЕГЭ-2024
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#Белгородская область#ЕГЭ#Образование#Выпускники#Белгород#Кристина Семенчук#Место пребывания
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