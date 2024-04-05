Белгородские выпускники смогут сдать ЕГЭ за пределами области

Если школьник решил сдавать ЕГЭ, но он находится за пределами города своего проживания или даже за пределами области, он сможет сдавать экзамен по месту пребывания. Сейчас этот вопрос решается, сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.

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