Белгородские выпускники смогут сдать ЕГЭ за пределами области

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
По словам чиновника, если выпускники будут находиться в Белгородской области, но в другом муниципалитете или за пределами региона, школьникам предоставят возможность сдавать ЕГЭ по месту пребывания. Сейчас данная возможность прорабатывается на высоком государственном уровне.
Например, ученик школы Белгородского района находится в Старом Осколе и примет решение о сдаче ЕГЭ, он будет сдавать экзамен по месту пребывания в Старом Осколе. Если он находится в Санкт-Петербурге, будет проработан вопрос, чтобы он сдавал экзамены там. Приезжать в область для того, чтобы сдать ЕГЭ, не нужно.
Андрей Милёхин
Стоит отметить, что около 3000 учеников 11-х классов в текущем году смогут решить, сдавать им ЕГЭ или нет.