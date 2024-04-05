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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Порядка 10 тысяч девятиклассников из приграничья не будут сдавать ОГЭ

Порядка 10 тысяч девятиклассников из приграничья не будут сдавать ОГЭ

5 апреля 2024, 12:49
Фото: 1MI
Об этом сообщил руководитель регионального министерства образования Андрей Милёхин. Речь идёт об учениках из 284 школ.
Сюжет
Школы

Как отметил чиновник, всего в Белгородской области обучается 17 117 выпускников девятых классов. Из них более 6000 находятся не в приграничье и обучаются в очном формате. Они будут сдавать ОГЭ.

Порядка 10 тысяч учеников девятых классов обучались в школах приграничных муниципалитетов. Они экзамены сдавать не будут.

Речь идёт о 284 образовательных организациях, которые находятся в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском, Ровеньском районах, Валуйском, Грайворонском, Новооскольский, Шебекинском, Яковлевском округах и Мелиховском сельском поселении Корочанского района.

Данная особенность позволит выпускникам девятых классов получить аттестат без сдачи экзаменов по результатам промежуточной аттестации. Это значит, что оценки в аттестат будут выставлены как среднее арифметическое значение четвертных оценок за девятый класс. Проще говоря, по годовой оценке.
Андрей Милёхин

При этом чтобы получить аттестат, у ученика не должно быть задолженностей по предмету (минимальная оценка 3 балла), наличие зачёта за итоговое собеседование и наличие итоговых отметок по всем предметам не ниже «удовлетворительно».

Как белгородские школьники будут сдавать экзамены в этом году?
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#Белгородская область#Школы#Экзамены#Белгород#Кристина Семенчук#Огэ#Ученики#Аттестат#Оценки#Промежуточная аттестация
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