Порядка 10 тысяч девятиклассников из приграничья не будут сдавать ОГЭ

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Как отметил чиновник, всего в Белгородской области обучается 17 117 выпускников девятых классов. Из них более 6000 находятся не в приграничье и обучаются в очном формате. Они будут сдавать ОГЭ.
Порядка 10 тысяч учеников девятых классов обучались в школах приграничных муниципалитетов. Они экзамены сдавать не будут.
Речь идёт о 284 образовательных организациях, которые находятся в Белгороде, Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском, Ровеньском районах, Валуйском, Грайворонском, Новооскольский, Шебекинском, Яковлевском округах и Мелиховском сельском поселении Корочанского района.
Данная особенность позволит выпускникам девятых классов получить аттестат без сдачи экзаменов по результатам промежуточной аттестации. Это значит, что оценки в аттестат будут выставлены как среднее арифметическое значение четвертных оценок за девятый класс. Проще говоря, по годовой оценке.
Андрей Милёхин
При этом чтобы получить аттестат, у ученика не должно быть задолженностей по предмету (минимальная оценка 3 балла), наличие зачёта за итоговое собеседование и наличие итоговых отметок по всем предметам не ниже «удовлетворительно».