Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Квартиры

Что происходит с ценами на съёмное жильё в Белгороде?

5 апреля 2024, 11:03
Фото: 1MI
Квартиры

В Белгороде с начала года заметно снизились цены на аренду квартир

По итогам первого квартала в областном центре уменьшилась стоимость аренды квартир. Больше всего подешевели «трёшки». Данные представил портал «Мир квартир».

Белгород оказался в числе лидеров по снижению стоимости аренды однокомнатных квартир. Так, стоимость за первый квартал в областном центре снизилась на 6,9% и составила 14 960 рублей в месяц. Съёмные «двушки» также уменьшились в цене. В среднем снять двухкомнатное жильё можно за 19 239 рублей в месяц. Цена снизилась на 6%.

Что касается «трёшек», то стоимость аренды снизилась на 12,3%. Областной центр также оказался в числе городов, в которых произошло значительное падение цен на этот вид жилья. Сейчас аренда трёхкомнатной квартиры обойдётся в 23 578 рублей в месяц.

В столице соседнего региона — в Воронеже — за первый квартал упали цены за съём «однушек» и «трёшек» — на 7,1% и 3,4% соответственно. Аренда однокомнатной квартиры сейчас обходится в 18 228 рублей, а трёхкомнатной — в 29 761 рубль. Что касается «двушек», то цена за них в столице Черноземья за первый квартал выросла на 4,1%. Съём двухкомнатной квартиры обойдётся в 23 579 рублей в месяц.

В Курске также упали цены за съём однокомнатных и трёхкомнатных квартир. Стоимость «однушки» снизилась на 5,9% и составила 13 292 рублей в месяц. Аренда «трёшки» подешевела на 2,4% — до 22 028 рублей. Цены за съём двухкомнатных квартир увеличились на 2,6% — до 17 270 рублей.

В Липецке ситуация аналогичная. Аренда «однушек» и «трёшек» снизилась на 1,9% (18 522 рубля) и 1% (31 434 рубля) соответственно. Съём «двушки» обойдётся в 24 453 рубля. За первый квартал цены за аренду двухкомнатных квартир выросли на 5,7%.

В Белгороде в январе подешевело съёмное жильё
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде в январе подешевело съёмное жильё«Через месяц утихнет, и вы уедете»: белгородцам отказывают в аренде жильяКак сильно подорожала аренда квартир в Белгороде в 2023 году?
#Город#Квартиры#Цены#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
На Белгородскую область распространят свободную экономическую зону. Что это значит?
Сегодня, 13:02
«Вас давить надо». Арендодатель из Питера пожелал белгородцам «развесить кишки»
Сегодня, 09:22
Крупную партию гуманитарной помощи нашли среди мусора, полиция проводит проверку
Сегодня, 11:57
Будет жарко: к чему готовиться белгородцам в первой декаде апреля
Сегодня, 14:40
Порядка 10 тысяч девятиклассников из приграничья не будут сдавать ОГЭ
Сегодня, 12:49
Купить дом стало проще: БИК и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве
Сегодня, 11:52
"