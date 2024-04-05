Что происходит с ценами на съёмное жильё в Белгороде?

В столице соседнего региона — в Воронеже — за первый квартал упали цены за съём «однушек» и «трёшек» — на 7,1% и 3,4% соответственно. Аренда однокомнатной квартиры сейчас обходится в 18 228 рублей, а трёхкомнатной — в 29 761 рубль. Что касается «двушек», то цена за них в столице Черноземья за первый квартал выросла на 4,1%. Съём двухкомнатной квартиры обойдётся в 23 579 рублей в месяц.