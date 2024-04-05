Что происходит с ценами на съёмное жильё в Белгороде?

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Белгород оказался в числе лидеров по снижению стоимости аренды однокомнатных квартир. Так, стоимость за первый квартал в областном центре снизилась на 6,9% и составила 14 960 рублей в месяц. Съёмные «двушки» также уменьшились в цене. В среднем снять двухкомнатное жильё можно за 19 239 рублей в месяц. Цена снизилась на 6%.
Что касается «трёшек», то стоимость аренды снизилась на 12,3%. Областной центр также оказался в числе городов, в которых произошло значительное падение цен на этот вид жилья. Сейчас аренда трёхкомнатной квартиры обойдётся в 23 578 рублей в месяц.
В столице соседнего региона — в Воронеже — за первый квартал упали цены за съём «однушек» и «трёшек» — на 7,1% и 3,4% соответственно. Аренда однокомнатной квартиры сейчас обходится в 18 228 рублей, а трёхкомнатной — в 29 761 рубль. Что касается «двушек», то цена за них в столице Черноземья за первый квартал выросла на 4,1%. Съём двухкомнатной квартиры обойдётся в 23 579 рублей в месяц.
В Курске также упали цены за съём однокомнатных и трёхкомнатных квартир. Стоимость «однушки» снизилась на 5,9% и составила 13 292 рублей в месяц. Аренда «трёшки» подешевела на 2,4% — до 22 028 рублей. Цены за съём двухкомнатных квартир увеличились на 2,6% — до 17 270 рублей.
В Липецке ситуация аналогичная. Аренда «однушек» и «трёшек» снизилась на 1,9% (18 522 рубля) и 1% (31 434 рубля) соответственно. Съём «двушки» обойдётся в 24 453 рубля. За первый квартал цены за аренду двухкомнатных квартир выросли на 5,7%.