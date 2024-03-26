«Через месяц утихнет, и вы уедете»: белгородцам отказывают в аренде жилья

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Жители Белгородской области продолжают сталкиваться с арендаторами, которые отказывают им в съёме жилья. Так, белгородцам уже отказали в Воронеже и Санкт-Петербурге.
Некоторые собственники и риелторы предупреждают сразу в объявлении, что не рассматривают в качестве съёмщиков жителей Белгорода. Другие же говорят об этом только при личном общении. Они почему-то уверены, что «в течение месяца под Белгородом всё стихнет», и белгородцы съедут.
Ранее белгородцы уже заявляли о такой проблеме: одни арендаторы называли жителей приграничного региона украинцами и диверсантами, другие повышали стоимость квартир в два раза, когда узнавали, что снимать жильё хотят белгородцы.