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Published Сегодня, 15:53

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Updated Сегодня, 15:53

Белгородцам продолжают отказывать в съёме жилья

«Через месяц утихнет, и вы уедете»: белгородцам отказывают в аренде жилья

26 марта 2024, 15:53
Фото: 1MI

Белгородцам продолжают отказывать в съёме жилья

Собственники квартир в других регионах продолжают отказывать белгородцам. Теперь жителям говорят, что через месяц обстрелы региона утихнут, и квартиросъёмщики уедут обратно. Скриншоты сообщений арендаторов опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».

Жители Белгородской области продолжают сталкиваться с арендаторами, которые отказывают им в съёме жилья. Так, белгородцам уже отказали в Воронеже и Санкт-Петербурге.

Некоторые собственники и риелторы предупреждают сразу в объявлении, что не рассматривают в качестве съёмщиков жителей Белгорода. Другие же говорят об этом только при личном общении. Они почему-то уверены, что «в течение месяца под Белгородом всё стихнет», и белгородцы съедут.

Ранее белгородцы уже заявляли о такой проблеме: одни арендаторы называли жителей приграничного региона украинцами и диверсантами, другие повышали стоимость квартир в два раза, когда узнавали, что снимать жильё хотят белгородцы.

Сообщения арендаторовСообщения арендаторов
Сообщения арендаторовСообщения арендаторов
Сообщения арендаторовСообщения арендаторов
Сообщения арендаторовСообщения арендаторов
Сообщения арендаторов
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
«Украинцам не сдаём»: почему в регионах отказывают белгородцам в съёме жилья?
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#Общество#Белгородская область#Квартира#Аренда#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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