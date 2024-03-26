«Через месяц утихнет, и вы уедете»: белгородцам отказывают в аренде жилья

Некоторые собственники и риелторы предупреждают сразу в объявлении, что не рассматривают в качестве съёмщиков жителей Белгорода. Другие же говорят об этом только при личном общении. Они почему-то уверены, что «в течение месяца под Белгородом всё стихнет», и белгородцы съедут.