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Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Нейросеть написала рок-песни про переживающий обстрелы Белгород

Нейросеть попросили написать песню о Белгороде. Получился эпичный рок о героизме

26 марта 2024, 13:28
Фото: 1MI

Нейросеть написала рок-песни про переживающий обстрелы Белгород

Нейросеть Suno по запросу журналиста Бел.Ру написала две песни про Белгород: город, который переживает обстрелы, но не сдаётся. Получилось две песни, на русском и на английском.

Бесплатная нейросеть Suno может написать музыку по любому запросу. Журналист Бел.Ру попросил сочинить две песни про Белгород, город, героически переживающий обстрелы.

Первая песня называется City of Resilience («Город жизнестойкости»). В ней Белгород предстаёт приграничным оплотом, где люди и их сердца объединены силой и желанием жить дальше.

Исполнение чем-то похоже на Imagine Dragons. Поётся, что Белгород — сильнее падающих на него бомб, поэтому город является символом надежды, гордости и единения. «Вместе белгородцы пройдут через тьму любой ночи», — так виртуальный певец заканчивает свой трек. Послушать его можно ниже:

Вторую песню журналист попросил сочинить на русском. Она получила не совсем однозначное название — «Безмятежный город». Вероятно, имелась в виду внутренняя стойкость белгородцев. Ну или робот просто перепутал слова.

В песне поётся о городе, не унывающем даже в печали и страхе. Белгородцы стремятся к будущему, но не забывают о прошлом. Очевидный минус — нейросетевой певец плохо расставляет ударения и запинается в словах. Убедиться в этом можно ниже:

Белгород поддерживают и настоящие певцы. Трека про прифронтовой город «старой» России условный Шаман ещё не выпустил, но Егор Крид с Ольгой Бузовой уже помогли жителям финансово.

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#Город#Видео#Белгородская область#Песня#Будущее#Русский#Белгород#Надежда#Героизм#Нейросеть#Шаман#Ольга Бузова#Обстрелы#Артем Черненко#Страх
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