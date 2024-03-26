Нейросеть попросили написать песню о Белгороде. Получился эпичный рок о героизме

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Бесплатная нейросеть Suno может написать музыку по любому запросу. Журналист Бел.Ру попросил сочинить две песни про Белгород, город, героически переживающий обстрелы.
Первая песня называется City of Resilience («Город жизнестойкости»). В ней Белгород предстаёт приграничным оплотом, где люди и их сердца объединены силой и желанием жить дальше.
Исполнение чем-то похоже на Imagine Dragons. Поётся, что Белгород — сильнее падающих на него бомб, поэтому город является символом надежды, гордости и единения. «Вместе белгородцы пройдут через тьму любой ночи», — так виртуальный певец заканчивает свой трек. Послушать его можно ниже:
Вторую песню журналист попросил сочинить на русском. Она получила не совсем однозначное название — «Безмятежный город». Вероятно, имелась в виду внутренняя стойкость белгородцев. Ну или робот просто перепутал слова.
В песне поётся о городе, не унывающем даже в печали и страхе. Белгородцы стремятся к будущему, но не забывают о прошлом. Очевидный минус — нейросетевой певец плохо расставляет ударения и запинается в словах. Убедиться в этом можно ниже:
Белгород поддерживают и настоящие певцы. Трека про прифронтовой город «старой» России условный Шаман ещё не выпустил, но Егор Крид с Ольгой Бузовой уже помогли жителям финансово.