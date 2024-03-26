Поили чаем, шутили: задержанная в Белгороде журналистка — о ночи в отделе УМВД

Девушка считает, что проблему можно было решить быстро, назвав издание, на которое она работает. Однако в начале она думала, что разберётся без него, а спустя пару часов, когда поняла, что история быстро не закончится, не захотела впутывать издание. При этом её телефон изъяли и, считает Екатерина, правоохранители легко могли прочитать все её переписки и узнать правду.