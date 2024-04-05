Такси и доставка отказываются ехать в микрорайон Белгорода из-за отсутствия укрытий

К властям обратился житель Юго-Западного-2.2 Игорь. Он спросил, как долго горожанам ждать установку укрытий в микрорайоне. По его словам, из-за отсутствия защитных конструкций в их район отказываются ехать такси и доставка. У водителей и пассажиров автобусов нет возможности спрятаться во время опасности.