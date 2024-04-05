Такси и доставка отказываются ехать в микрорайон Белгорода из-за отсутствия укрытий

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
К властям обратился житель Юго-Западного-2.2 Игорь. Он спросил, как долго горожанам ждать установку укрытий в микрорайоне. По его словам, из-за отсутствия защитных конструкций в их район отказываются ехать такси и доставка. У водителей и пассажиров автобусов нет возможности спрятаться во время опасности.
Аналогичное обращение поступило от белгородки Натальи: «Дети, да и взрослые стоят на открытой местности, и при обстрелах даже скрыться негде! Очень страшно! А домой бежать далеко».
В администрации ответили, что информацию о необходимости установить в микрорайоне укрытие передали специалистам. В мэрии заявили, что работа по установке дополнительных модулей продолжается. В первую очередь их устанавливают в микрорайонах, которые подвергаются обстрелам, а также возле объектов здравоохранения и вокзалов.
Ещё одно обращение касалось установки укрытия на перекрёстке Ватутина-Губкина. В мэрии сообщили, что передадут просьбу специалистам.