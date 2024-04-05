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Укрытия

Такси и доставка отказываются ехать в микрорайон Белгорода из-за отсутствия укрытий

5 апреля 2024, 13:37
Фото: 1MI
Укрытия

Жители микрорайона в Белгороде требуют установить модульное укрытие

Белгородцы продолжают жаловаться на отсутствие защитных конструкций на случай обстрелов. Обращения поступают от жителей разных микрорайонов города. На жалобы стандартно отвечает мэрия.

К властям обратился житель Юго-Западного-2.2 Игорь. Он спросил, как долго горожанам ждать установку укрытий в микрорайоне. По его словам, из-за отсутствия защитных конструкций в их район отказываются ехать такси и доставка. У водителей и пассажиров автобусов нет возможности спрятаться во время опасности.

Аналогичное обращение поступило от белгородки Натальи: «Дети, да и взрослые стоят на открытой местности, и при обстрелах даже скрыться негде! Очень страшно! А домой бежать далеко».

В администрации ответили, что информацию о необходимости установить в микрорайоне укрытие передали специалистам. В мэрии заявили, что работа по установке дополнительных модулей продолжается. В первую очередь их устанавливают в микрорайонах, которые подвергаются обстрелам, а также возле объектов здравоохранения и вокзалов.

Ещё одно обращение касалось установки укрытия на перекрёстке Ватутина-Губкина. В мэрии сообщили, что передадут просьбу специалистам.

Микрорайон Юго-Западный 2.2Микрорайон Юго-Западный 2.2
Микрорайон Юго-Западный 2.2
Фото: Игорь Советов / комментарии под постом губернатора
Число модульных укрытий в Белгороде увеличилось до 343
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