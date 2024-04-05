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Дети

Детей с диабетом из обстреливаемого Белгорода вывезут в реабилитационный центр Москвы

5 апреля 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Юные белгородцы с диабетом пройдут реабилитацию в московском центре

В столицу уже отправилась первая группа, состоящая из 20 белгородских школьников. О новом проекте в пресс-службе НМИЦ эндокринологии Минздрава России рассказали журналистам ТАСС.
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Дети

Первая группа юных белгородцев с сахарным диабетом первого типа, которые пройдут реабилитацию в московском оздоровительном центре под присмотром профильных специалистов, состоит из 20 человек. Дети в сопровождении родителей прибыли в Центр реабилитации и образования № 7 Департамента труда и социальной защиты населения Москвы вчера, 4 апреля.

В реабилитационном центре белгородцы на протяжении трёх недель будут проходить психоэмоциональную релаксацию и комплексное оздоровление, а также продолжат обучение по школьной программе. За состоянием детей будут следить педагоги, врачи-педиатры, эндокринологи и психологи.

Это дети с заболеванием, где стресс может значительно повредить контролю сахарного диабета, вот почему им нужна и физическая, и психологическая помощь. Наша задача — научить их в этой тяжёлой ситуации справляться с диабетом.
Валентина Петеркова, детский эндокринолог Минздрава РФ, инициатор проекта

В организации подобной помощи помог и благотворительный фонд «Культура благотворительности». Для родителей детей с диабетом создали специальное интернет-сообщество, где публикуется вся актуальная и необходимая информация о проекте.

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