Детей с диабетом из обстреливаемого Белгорода вывезут в реабилитационный центр Москвы

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Первая группа юных белгородцев с сахарным диабетом первого типа, которые пройдут реабилитацию в московском оздоровительном центре под присмотром профильных специалистов, состоит из 20 человек. Дети в сопровождении родителей прибыли в Центр реабилитации и образования № 7 Департамента труда и социальной защиты населения Москвы вчера, 4 апреля.
В реабилитационном центре белгородцы на протяжении трёх недель будут проходить психоэмоциональную релаксацию и комплексное оздоровление, а также продолжат обучение по школьной программе. За состоянием детей будут следить педагоги, врачи-педиатры, эндокринологи и психологи.
Это дети с заболеванием, где стресс может значительно повредить контролю сахарного диабета, вот почему им нужна и физическая, и психологическая помощь. Наша задача — научить их в этой тяжёлой ситуации справляться с диабетом.
Валентина Петеркова, детский эндокринолог Минздрава РФ, инициатор проекта
В организации подобной помощи помог и благотворительный фонд «Культура благотворительности». Для родителей детей с диабетом создали специальное интернет-сообщество, где публикуется вся актуальная и необходимая информация о проекте.