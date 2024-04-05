Детей с диабетом из обстреливаемого Белгорода вывезут в реабилитационный центр Москвы

Первая группа юных белгородцев с сахарным диабетом первого типа, которые пройдут реабилитацию в московском оздоровительном центре под присмотром профильных специалистов, состоит из 20 человек. Дети в сопровождении родителей прибыли в Центр реабилитации и образования № 7 Департамента труда и социальной защиты населения Москвы вчера, 4 апреля.