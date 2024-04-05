«Вас давить надо». Арендодатель из Питера пожелал белгородцам «развесить кишки»

Как рассказала белгородка Telegram-каналу «Белгород №1», изначально в объявлении «А-парт СПб» была указана одна цена за аренду квартиры. Но после того, как сотрудники агентства узнали, что жильцы будут из Белгорода, ценник подняли на 30%. Женщина оставила негативный отзыв, после чего получила от представителей компании оскорбления и пожелания смерти.