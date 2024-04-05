«Вас давить надо». Арендодатель из Питера пожелал белгородцам «развесить кишки»

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Как рассказала белгородка Telegram-каналу «Белгород №1», изначально в объявлении «А-парт СПб» была указана одна цена за аренду квартиры. Но после того, как сотрудники агентства узнали, что жильцы будут из Белгорода, ценник подняли на 30%. Женщина оставила негативный отзыв, после чего получила от представителей компании оскорбления и пожелания смерти.
«Вы зачем г*** написали в отзыве? Вас кто-то обидел? Что-то некачественное предложили? Вас, *** белгородских, только давить. Эту переписку можешь повесить со своими кишками на стену. В Питере живёшь, белгородская тварь? Это ненадолго».
Корреспондент Бел.Ру попытался взять комментарий непосредственно у «А-парт СПб». Журналист позвонил по указанному на сайте номеру: девушка на том конце провода не представилась, но узнав, что звонят из Белгорода, ответила: «Понятно», — и бросила трубку. Последующие звонки по номеру также были отклонены.
Как указывает «Белгород №1», в одном из сервисов по проверке номеров телефонов контакты «А-парт СПб» помечены как связанные с недобросовестным оказанием услуг. При этом на сайте с объявлением отзывы у компании положительные.
Ранее уже белгородцы жаловались на повышение цен на аренду в других городах.