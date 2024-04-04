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Музей

«Москва и Петербург могут поддержать»: белгородцы просят о льготном посещении музеев

4 апреля 2024, 15:02
Фото: 1MI
Музей

Белгородцы просят о льготном посещении музеев для их детей в других регионах

Белгородка предложила рассмотреть вопрос о предоставлении льгот на посещение музеев для детей из Белгородской области в других регионах. В региональном министерстве культуры ответили, что этот вопрос сейчас прорабатывается с федеральным ведомством.

Белгородка просит дать возможность льготного посещения музеев детям из региона в других городах РФ. Она объяснила эту необходимость тем, что из-за обстановки родители вынуждены вывозить своих детей в безопасные города, и так как детям всегда нужен досуг, взрослым приходится тратиться на музеи, экскурсии.

По словам белгородки, по «Пушкинской карте» можно мало что посетить, а льготы на посещение мест есть только у детей, родители которых принимают участие в СВО.

«Москва и Санкт-Петербург вполне могут оказать такую поддержку для детей Белгорода», — считает белгородка.

В региональном министерстве культуры ответили, что этот вопрос прорабатывается с федеральным ведомством. Пока же дети старше 14 лет могут посещать мероприятия и учреждения по «Пушкинской карте».

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#Белгородская область#Культура#Новости Белгорода#Льготы#Музеи#Белгород#Маргарита Водолажская
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