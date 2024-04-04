«Москва и Петербург могут поддержать»: белгородцы просят о льготном посещении музеев

Белгородка просит дать возможность льготного посещения музеев детям из региона в других городах РФ. Она объяснила эту необходимость тем, что из-за обстановки родители вынуждены вывозить своих детей в безопасные города, и так как детям всегда нужен досуг, взрослым приходится тратиться на музеи, экскурсии.