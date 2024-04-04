«Москва и Петербург могут поддержать»: белгородцы просят о льготном посещении музеев

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Белгородка просит дать возможность льготного посещения музеев детям из региона в других городах РФ. Она объяснила эту необходимость тем, что из-за обстановки родители вынуждены вывозить своих детей в безопасные города, и так как детям всегда нужен досуг, взрослым приходится тратиться на музеи, экскурсии.
По словам белгородки, по «Пушкинской карте» можно мало что посетить, а льготы на посещение мест есть только у детей, родители которых принимают участие в СВО.
«Москва и Санкт-Петербург вполне могут оказать такую поддержку для детей Белгорода», — считает белгородка.
В региональном министерстве культуры ответили, что этот вопрос прорабатывается с федеральным ведомством. Пока же дети старше 14 лет могут посещать мероприятия и учреждения по «Пушкинской карте».