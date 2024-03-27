В ЕР рассказали, чему посвятят «Диктант Победы» в этом году

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В этом году «Диктант Победы» будет содержать вопросы, связанные с освобождением Ленинграда, выходом советских войск на границы СССР и другими знаковыми датами и событиями ВОВ, пишет mkset.ru.
Как сообщил координатор проекта и председатель Комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн, проведение мероприятия планируется во всех регионах Российской Федерации, а также за ее пределами. Текст диктанта предполагается перевести на пять языков: английский, французский, арабский, китайский и испанский. В прошлом году тестирование проводилось более чем на 21 тысяче площадок, а число участников достигло 1,9 миллиона человек. Ожидается, что в этом году эти показатели также вырастут.
Участниками «Диктанта Победы» смогут стать как россияне, так и иностранцы. Разработкой вопросов для тестирования занимаются ведущие ученые-историки Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества. Они же в сотрудничестве с экспертами составили подготовительные тесты для тех, кто планирует участвовать в «Диктанте Победы». Эти тесты доступны для прохождения на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться к событию можно также при помощи исторических интеллектуальных игр 1418 и «Наша Победа». Об этом информирует сайт ER.ru.
Центральная площадка события в Москве, Музей Победы, в свою очередь, готовит новые тематические выставки и открытый лекторий «Диктанта Победы», а также приглашает на мультимедийные выставки и цифровые экскурсии. Акцию проводят в рамках проекта «Историческая память», который организован партией «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, движением «Волонтёры Победы» и другими организациями. Активными участниками акции являются силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.
«С каждым годом число площадок и участников увеличивается. Так, в 2023 году на территории Белгородской области в „Диктанте Победы“ приняли участие более 12 тысяч человек на 182 площадках, в этом году планируется увеличить количество площадок для проведения акции до 300, на которых примут участие более 15 тысяч человек. Это указывает на то, что тема патриотизма, сохранения истории нашей страны, подвигов наших предков остается актуальной и важной для русского человека», — поделился координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Белгородской области Сергей Боженов.