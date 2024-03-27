В ЕР рассказали, чему посвятят «Диктант Победы» в этом году

«С каждым годом число площадок и участников увеличивается. Так, в 2023 году на территории Белгородской области в „Диктанте Победы“ приняли участие более 12 тысяч человек на 182 площадках, в этом году планируется увеличить количество площадок для проведения акции до 300, на которых примут участие более 15 тысяч человек. Это указывает на то, что тема патриотизма, сохранения истории нашей страны, подвигов наших предков остается актуальной и важной для русского человека», — поделился координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Белгородской области Сергей Боженов.