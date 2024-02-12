Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Искусство

Работы юных белгородок вошли в экспозицию генеративного искусства в Русском музее

12 февраля 2024, 13:04
Фото: 1MI
Искусство
Белгород, РФ — Цифровая экосистема МТС, по совместному проекту Русского музея, ИТМО и БФ «Система» открывают первую в РФ выставку генеративного искусства в соавторстве с нейросетью МТС. Это 10 работ юных художников, «дописанные» ИИ. На выставке представлены сразу 2 картины белгородских школьниц.

15-летняя Екатерина Девяткина создала набросок девушки, а затем при помощи нейросети превратила его в картину «Барышня» в стиле работ известного русского художника-импрессиониста Константина Коровина. Работа 16-летней Анастасии Девяткиной «Валет» очень созвучна шедеврам основателя абстракционизма Василия Кандинского. Искусственный интеллект дополнил эскизы юных художниц цветовыми решениями и сочетанием живописных и графических элементов. Освоить современные технологии и войти в число участников уникальной выставки в Русском музее белгородским школьницам помогла просветительская программа по направлению научно-технологического искусства на онлайн-платформе «Поколение М».

Два месяца ребята со всех регионов страны могли использовать развернутую в облаке CloudMTS нейросеть для создания уникальных творческих работ в стиле великих живописцев. Благодаря программе юные художники научились грамотно использовать искусственный интеллект в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы.

Чат-бот в облаке МТС просканировал больше 10 тысяч загруженных в чат-бот рисунков и самостоятельно составил арт-экспозицию, куда вошли работы участников из девяти регионов России: Белгородской, Новосибирской, Челябинской областей, а также из Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Краснодарского края и Хабаровского края.

«Запрос от молодёжи на изучение возможностей использования искусственного интеллекта сегодня очень высок. Мы это могли наблюдать по большому количеству участников на онлайн-платформе „Поколение М“ — Белгородская область заняла первое место среди регионов России по количеству поданных на конкурс работ. Здорово, что наши юные землячки так преуспели в работе с нейросетями и стали победителями большого федерального проекта. Уверена, этот полезный навык поможет Кате и Настя в учебе и будущей профессии. Сервисы на основе нейронных сетей очень эффективный инструмент, который уже активно используется в различных сферах современной жизни — здравоохранении, образовании, промышленности и развлечениях. Конечно, для наших участников победа в проекте только начало пути. Чтобы освоить в достаточной мере нейросети, нужно гораздо больше времени, и мы вместе с проектом МТС „Поколение М“ будем помогать ребятам грамотно использовать технологии для своего развития», — поделилась директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

О CloudMTS

Провайдер CloudMTS входит в группу МТС — предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес-приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).

О проекте МТС «Поколение М»

«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.

«Валет» Анастасии Девяткиной «Валет» Анастасии Девяткиной
«Барышня» Екатерины Девяткиной«Барышня» Екатерины Девяткиной
«Валет» Анастасии Девяткиной
Фото: Пресс-служба МТС
Читайте также:
В МТС разработали новое приложение по борьбе с телефонными спамерамиПредновогоднее предложение в МТС: покупаешь смартфон Xiaomi, ещё телефон — в подарокМТС дарит жителям Белгорода и области год бесплатной связи за покупку смартфона
#Город#Общество#Белгородская область#Технологии#Искусство#Картины#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Образовательная программа#Искусственный интеллект#Нейросеть#Юные художники#Русский музей#CloudMTS
Подпишитесь
ВСУ атаковали белгородское село: пострадали дома и хозпостройки
Сегодня, 13:26
«Это парадные отчёты»: Гладков не оценил доклады глав о поддержке белгородских семей
Сегодня, 11:39
Белгородская область вошла в число четырёх регионов РФ, где снизилось качество жизни
Сегодня, 06:53
Белгородский экс-чиновник Иван Будлов будет развивать жилищную сферу в РФ
Сегодня, 06:59
Не все белгородские школьники будут писать всероссийские проверочные работы
Сегодня, 13:12
ВСУ обстреляли два жилых дома в Белгородской области
Сегодня, 13:03