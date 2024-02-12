Работы юных белгородок вошли в экспозицию генеративного искусства в Русском музее

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
15-летняя Екатерина Девяткина создала набросок девушки, а затем при помощи нейросети превратила его в картину «Барышня» в стиле работ известного русского художника-импрессиониста Константина Коровина. Работа 16-летней Анастасии Девяткиной «Валет» очень созвучна шедеврам основателя абстракционизма Василия Кандинского. Искусственный интеллект дополнил эскизы юных художниц цветовыми решениями и сочетанием живописных и графических элементов. Освоить современные технологии и войти в число участников уникальной выставки в Русском музее белгородским школьницам помогла просветительская программа по направлению научно-технологического искусства на онлайн-платформе «Поколение М».
Два месяца ребята со всех регионов страны могли использовать развернутую в облаке CloudMTS нейросеть для создания уникальных творческих работ в стиле великих живописцев. Благодаря программе юные художники научились грамотно использовать искусственный интеллект в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы.
Чат-бот в облаке МТС просканировал больше 10 тысяч загруженных в чат-бот рисунков и самостоятельно составил арт-экспозицию, куда вошли работы участников из девяти регионов России: Белгородской, Новосибирской, Челябинской областей, а также из Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Краснодарского края и Хабаровского края.
«Запрос от молодёжи на изучение возможностей использования искусственного интеллекта сегодня очень высок. Мы это могли наблюдать по большому количеству участников на онлайн-платформе „Поколение М“ — Белгородская область заняла первое место среди регионов России по количеству поданных на конкурс работ. Здорово, что наши юные землячки так преуспели в работе с нейросетями и стали победителями большого федерального проекта. Уверена, этот полезный навык поможет Кате и Настя в учебе и будущей профессии. Сервисы на основе нейронных сетей очень эффективный инструмент, который уже активно используется в различных сферах современной жизни — здравоохранении, образовании, промышленности и развлечениях. Конечно, для наших участников победа в проекте только начало пути. Чтобы освоить в достаточной мере нейросети, нужно гораздо больше времени, и мы вместе с проектом МТС „Поколение М“ будем помогать ребятам грамотно использовать технологии для своего развития», — поделилась директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
О CloudMTS
Провайдер CloudMTS – входит в группу МТС — предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес-приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).
О проекте МТС «Поколение М»
«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.