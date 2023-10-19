МТС дарит жителям Белгорода и области год бесплатной связи за покупку смартфона

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
В программе участвуют любые смартфоны стоимостью от 10 тыс. рублей, представленные в розничной сети и в интернет-магазине МТС. Чтобы получить бесплатную связь на срок от 3 до 12 месяцев, белгородцам необходимо подключить тарифный план «МТС Больше». При покупке смартфона онлайн клиенты получат двойной кешбэк.
«Сейчас белгородцы имеют классную возможность обновить свой смартфон и бесплатно пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС, не думая об оплате связи в течение длительного периода. Бесплатную связь получат абсолютно все покупатели смартфонов, стоимость которых начинается от 10 тысяч рублей, а это одна из популярных категорий демократичных по цене и качественных гаджетов в Белгородской области»,
— рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
Как работает программа:
• При покупке смартфона стоимостью от 10 до 35 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» — 3 месяца бесплатной связи;
• При покупке смартфона стоимостью от 35 тыс. до 80 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» — 6 месяцев бесплатной связи;
• При покупке смартфона стоимостью свыше 80 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» — 12 месяцев бесплатной связи.
Пилотный проект был запущен в июне этого года в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Около 20% покупок по программе бесплатной связи пришлось на бренд Xiaomi. В тройке популярных брендов Samsung и Infinix с 18% и 15% соответственно.