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Смартфон, купить в Белгороде

МТС дарит жителям Белгорода и области год бесплатной связи за покупку смартфона

19 октября 2023, 12:30
Фото: ПАО «МТС»
Смартфон, купить в Белгороде
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Экосистема МТС запустила в Белгороде и Белгородской области программу подключения бесплатной голосовой связи и мобильного интернета до года при покупке смартфона.

В программе участвуют любые смартфоны стоимостью от 10 тыс. рублей, представленные в розничной сети и в интернет-магазине МТС. Чтобы получить бесплатную связь на срок от 3 до 12 месяцев, белгородцам необходимо подключить тарифный план «МТС Больше». При покупке смартфона онлайн клиенты получат двойной кешбэк.

«Сейчас белгородцы имеют классную возможность обновить свой смартфон и бесплатно пользоваться всеми преимуществами экосистемы МТС, не думая об оплате связи в течение длительного периода. Бесплатную связь получат абсолютно все покупатели смартфонов, стоимость которых начинается от 10 тысяч рублей, а это одна из популярных категорий демократичных по цене и качественных гаджетов в Белгородской области»,
— рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Как работает программа:

• При покупке смартфона стоимостью от 10 до 35 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» — 3 месяца бесплатной связи;

• При покупке смартфона стоимостью от 35 тыс. до 80 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» — 6 месяцев бесплатной связи;

• При покупке смартфона стоимостью свыше 80 тыс. рублей и тарифного плана «МТС Больше» — 12 месяцев бесплатной связи.

Пилотный проект был запущен в июне этого года в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Около 20% покупок по программе бесплатной связи пришлось на бренд Xiaomi. В тройке популярных брендов Samsung и Infinix с 18% и 15% соответственно.

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#Город#Общество#Белгородская область#Мтс#Новости Белгорода#Смартфоны#Белгород#Татьяна Лукащева#Xiaomi#Samsung#Бесплатная связь#Infinix
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