МТС объявили о взимании комиссии при пополнении счёта телефона, интернета и ТВ

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
МТС вводит комиссию в 1% за пополнение лицевого счёта телефона, домашнего интернета и телевидения. Нововведение будет актуально уже с 27 июля.
Теперь при пополнении баланса, например, на 500 рублей с лицевого счёта абонентов будет удержана комиссия пять рублей.
В компании отмечают, что обновлённые условия оплаты действуют с 1 февраля 2023 года. Комиссия в 1% действует при пополнении счёта картами в мобильном приложении, на сайте и в партнёрских сервисах, а комиссия 0,4% сохраняется при оплате СБП.
С 27 июля 2023 года данные условия будут действовать и при пополнении лицевого счёта телефона, домашнего интернета и ТВ,
— сообщили пресс-служба цифровой компании.
Комиссия не будет взиматься, если абонент пополнил лицевой счёт с помощью внутреннего автоплатежа оператора или автоплатежа любого банка.