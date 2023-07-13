МТС объявили о взимании комиссии при пополнении счёта телефона, интернета и ТВ

В компании отмечают, что обновлённые условия оплаты действуют с 1 февраля 2023 года. Комиссия в 1% действует при пополнении счёта картами в мобильном приложении, на сайте и в партнёрских сервисах, а комиссия 0,4% сохраняется при оплате СБП.