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МТС объявили о взимании комиссии при пополнении счёта телефона, интернета и ТВ

13 июля 2023, 09:11
Фото: 1MI

МТС вводит комиссию при оплате услуг связи

Начиная с 27 июля комиссия в 1% будет удерживаться при пополнении лицевого счёта телефона, домашнего интернета и телевидения. Об этом сообщает ТАСС.

МТС вводит комиссию в 1% за пополнение лицевого счёта телефона, домашнего интернета и телевидения. Нововведение будет актуально уже с 27 июля.

Теперь при пополнении баланса, например, на 500 рублей с лицевого счёта абонентов будет удержана комиссия пять рублей.

В компании отмечают, что обновлённые условия оплаты действуют с 1 февраля 2023 года. Комиссия в 1% действует при пополнении счёта картами в мобильном приложении, на сайте и в партнёрских сервисах, а комиссия 0,4% сохраняется при оплате СБП.

С 27 июля 2023 года данные условия будут действовать и при пополнении лицевого счёта телефона, домашнего интернета и ТВ,

— сообщили пресс-служба цифровой компании.

Комиссия не будет взиматься, если абонент пополнил лицевой счёт с помощью внутреннего автоплатежа оператора или автоплатежа любого банка.

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#Услуги связи#Комиссия#Мтс#Общество#Таисия Некрасова
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