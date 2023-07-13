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Пополнение счёта сулит потери: МТС взимает свою долю

13 июля 2023, 10:14

В МТС прокомментировали введение комиссии при оплате услуг

С 27 июля МТС вводит комиссию в 1% при пополнении лицевого счёта телефона, домашнего интернета и телевидения. Журналист Бел.Ру обратилась за официальным комментарием в пресс-службу МТС в Белгородской области.

Общение с представителем компании длилось недолго. На просьбу пояснить решение компании, представитель пресс-службы ответила так: «Я вам отправлю официальный комментарий в мессенджер. Так будет проще».

Комментарий прислали такой:

В зависимости от выбранного абонентом способа оплаты услуг связи может взиматься комиссия. Чтобы оплачивать без комиссии, рекомендуем подключить автоплатеж в приложении Мой МТС или своего банка. Также без комиссии пополнить лицевой счет можно картой МТС Банка в приложении Мой МТС, на сайте mts.ru, в приложении или на сайте МТС-Банка.

Из сообщения неясно, чем обусловлено решение компании ввести комиссию при оплате услуг связи.

Напомним, МТС вводит комиссию в 1% за пополнение лицевого счёта телефона, домашнего интернета и телевидения. Нововведение будет актуально уже с 27 июля. Так, при пополнении баланса, например, на 500 рублей с лицевого счёта абонентов будет удержана комиссия в пять рублей.

Один из операторов объявил о комиссии при пополнении счёта телефона, интернета и ТВ
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#Таисия Некрасова#Общество#Экономика#Комментарий#Мтс#Мобильная связь#Связь#Эксклюзив#Белгородская область
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