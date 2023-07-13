Пополнение счёта сулит потери: МТС взимает свою долю

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Общение с представителем компании длилось недолго. На просьбу пояснить решение компании, представитель пресс-службы ответила так: «Я вам отправлю официальный комментарий в мессенджер. Так будет проще».
Комментарий прислали такой:
В зависимости от выбранного абонентом способа оплаты услуг связи может взиматься комиссия. Чтобы оплачивать без комиссии, рекомендуем подключить автоплатеж в приложении Мой МТС или своего банка. Также без комиссии пополнить лицевой счет можно картой МТС Банка в приложении Мой МТС, на сайте mts.ru, в приложении или на сайте МТС-Банка.
Из сообщения неясно, чем обусловлено решение компании ввести комиссию при оплате услуг связи.
Напомним, МТС вводит комиссию в 1% за пополнение лицевого счёта телефона, домашнего интернета и телевидения. Нововведение будет актуально уже с 27 июля. Так, при пополнении баланса, например, на 500 рублей с лицевого счёта абонентов будет удержана комиссия в пять рублей.