Пополнение счёта сулит потери: МТС взимает свою долю

Напомним, МТС вводит комиссию в 1% за пополнение лицевого счёта телефона, домашнего интернета и телевидения. Нововведение будет актуально уже с 27 июля. Так, при пополнении баланса, например, на 500 рублей с лицевого счёта абонентов будет удержана комиссия в пять рублей.