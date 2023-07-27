МТС в полтора раза увеличила скорости LTE в Старом Осколе за счёт частот 3G

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В результате проведенных технических работ скорость передачи данных в мобильных сетях на всей территории города увеличилась в полтора раза, а более 220 тысяч жителей получили расширенные цифровые возможности быстрого доступа к интернет-ресурсам в любой точке города и в любое время.
Старый Оскол стал первым населенным пунктом Белгородской области, где МТС в 2023 году реализовала проект по переходу телеком-инфраструктуры на новые технологии — частоты, которые изначально предназначались для сетей 3G, переводятся под высокоскоростные сети LTE. Эти меры позволили значительно увеличить зону покрытия связи четвертого поколения и улучшить проникновение сигнала внутри городских зданий и промышленных комплексов. После обновления средняя скорость мобильного интернета у пользователей Старого Оскола выросла в полтора раза.
«В результате перевода сети МТС с приоритетом на LTE значительно расширяются возможности пользователей LTE — как за счет ощутимого увеличения скорости мобильного интернета даже в пиковые часы загрузки сети, так и за счет расширения покрытия сети. Работу смартфона в диапазоне LTE 2100 МГц можно сравнить c быстрой ездой на автомобиле на обновленной трассе, расширенной вдвое. Пользователи 3G-гаджетов без поддержки LTE могут продолжать пользоваться сетью третьего поколения, не испытывая замедления скорости передачи данных, так как оставшейся „полосы“ достаточно для таких устройств. При этом мы рекомендуем жителям Старого Оскола задуматься о замене 3G-смартфона, так как качество при звонках в LTE отличается лучшей четкостью передачи звука и более высокой скоростью мобильного интернета», — пояснила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
До конца 2023 года МТС также планирует полностью обновить сеть в областной столице. В настоящий момент в Белгороде LTE 2100 МГц запущена уже четверть от общего числа базовых станций города, ранее работавших в 3G.