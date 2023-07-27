МТС в полтора раза увеличила скорости LTE в Старом Осколе за счёт частот 3G

«В результате перевода сети МТС с приоритетом на LTE значительно расширяются возможности пользователей LTE — как за счет ощутимого увеличения скорости мобильного интернета даже в пиковые часы загрузки сети, так и за счет расширения покрытия сети. Работу смартфона в диапазоне LTE 2100 МГц можно сравнить c быстрой ездой на автомобиле на обновленной трассе, расширенной вдвое. Пользователи 3G-гаджетов без поддержки LTE могут продолжать пользоваться сетью третьего поколения, не испытывая замедления скорости передачи данных, так как оставшейся „полосы“ достаточно для таких устройств. При этом мы рекомендуем жителям Старого Оскола задуматься о замене 3G-смартфона, так как качество при звонках в LTE отличается лучшей четкостью передачи звука и более высокой скоростью мобильного интернета», — пояснила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.