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Предновогоднее предложение в МТС: покупаешь смартфон Xiaomi, ещё телефон — в подарок

Предновогоднее предложение в МТС: покупаешь смартфон Xiaomi, ещё телефон — в подарок

30 ноября 2023, 14:34
Фото: МТС
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Цифровая экосистема МТС запустила новое предложение. Белгородцы могут приобрести смартфоны Xiaomi и получить второй смартфон в подарок вместе с комплектом бесплатной связи и подпиской MTC Premium для семьи.

Воспользоваться предложением можно как в любом салоне МТС в Белгорода или районах области, так и в онлайн-магазине. При покупке смартфонов Redmi Note 12S или 12 Pro с тарифом «МТС Больше» покупатели получают в подарок смартфон — Redmi 9A, шесть месяцев бесплатной связи и шесть месяцев подписки МТС Premium для семьи.

В акции также участвуют модели Redmi 12 и 12 °C, при покупке которых клиенты получают беспроводные наушники или смарт-браслеты, а также три месяца бесплатной связи и подписки МТС Premium для семьи.

«Сегодня у жителей Белгородской области есть уникальная возможность получить сразу 2 надежных, хорошо зарекомендовавших себя на рынке, смартфона, заплатив всего за один из них. Сегодня смартфоны Xiaomi входят в топ-3 популярных брендов в России и в нашем регионе, в частности. Новогодние праздники уже активно приближаются, а значит самое время подумать о полезных подарках. Уверен, второй смартфон и возможность бесплатно подключить связь и другие сервисы экосистемы МТС — станут хорошим подарком для наших белгородских клиентов и их близких», — прокомментировала директор МТС в Белгородской области Газель Галеева.
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#Общество#Белгородская область#Артем Черненко
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