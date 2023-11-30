Предновогоднее предложение в МТС: покупаешь смартфон Xiaomi, ещё телефон — в подарок

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Воспользоваться предложением можно как в любом салоне МТС в Белгорода или районах области, так и в онлайн-магазине. При покупке смартфонов Redmi Note 12S или 12 Pro с тарифом «МТС Больше» покупатели получают в подарок смартфон — Redmi 9A, шесть месяцев бесплатной связи и шесть месяцев подписки МТС Premium для семьи.
В акции также участвуют модели Redmi 12 и 12 °C, при покупке которых клиенты получают беспроводные наушники или смарт-браслеты, а также три месяца бесплатной связи и подписки МТС Premium для семьи.
«Сегодня у жителей Белгородской области есть уникальная возможность получить сразу 2 надежных, хорошо зарекомендовавших себя на рынке, смартфона, заплатив всего за один из них. Сегодня смартфоны Xiaomi входят в топ-3 популярных брендов в России и в нашем регионе, в частности. Новогодние праздники уже активно приближаются, а значит самое время подумать о полезных подарках. Уверен, второй смартфон и возможность бесплатно подключить связь и другие сервисы экосистемы МТС — станут хорошим подарком для наших белгородских клиентов и их близких», — прокомментировала директор МТС в Белгородской области Газель Галеева.