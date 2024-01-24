В МТС разработали новое приложение по борьбе с телефонными спамерами

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Мобильное приложение (6+) от МТС определяет, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также даст возможность пожаловаться на спам-звонки. Приложение доступно для абонентов любых российских мобильных операторов.
Система показывает пользователю и сохраняет в истории вызовов название компании, а также отмечает «пользу» звонка цветом: зеленым — надежные, желтым — вызовы, которые могут содержать спам, и красные, которые с большой долей вероятности являются нежелательными.
Анализ выполняется на основе технологий Big Data. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Официальное название организации определяется при наличии номера в справочниках и открытых источниках. База номеров обновляется автоматически.
Количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2023 году выросло на 36%. Активнее всего через телефонные обзвоны продвигают свои услуги банки, микрофинансовые организации, стоматологические клиники, агентства недвижимости, коллекторы, салоны красоты и компании, которые предлагают заработок в интернете. Чаще всего спамеры звонили жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Перми.