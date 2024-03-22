Бомбёжки Белгорода и Белграда покажут на выставке в Москве

В Москве открылась фотовыставка «Россия-Сербия — Белгород-Белград»

Она проходит в Музее Победы. В экспозиции представлены снимки фотографов, которые были сделаны в 1999 году на территории Югославии и в 2022-23 гг. в Белгородской области, сообщает РИА «Новости». На открытии выставки также побывал министр культуры области Константин Курганский.