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Выставка в Москве

Бомбёжки Белгорода и Белграда покажут на выставке в Москве

22 марта 2024, 08:17
Фото: Министерство культуры Белгородской области
Выставка в Москве

В Москве открылась фотовыставка «Россия-Сербия — Белгород-Белград»

Она проходит в Музее Победы. В экспозиции представлены снимки фотографов, которые были сделаны в 1999 году на территории Югославии и в 2022-23 гг. в Белгородской области, сообщает РИА «Новости». На открытии выставки также побывал министр культуры области Константин Курганский.

В Музее Победы в Москве открылась первая российско-сербская фотовыставка «Россия-Сербия — Белгород-Белград». Она посвящена 25-летию со дня начала бомбёжек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов ВСУ Белгородской области.

Фотовыставку организовали Россотрудничество, творческое объединение «Послесловие», белградская газета «Вечерние новости» при партнёрстве правительства Белгородской области, Российского военно-исторического общества и других.

На выставке представлены кадры, которые сделали репортёры газеты «Вечерние новости» в 1999 году в Югославии и российский фотожурналист Сергей Венявский в 2022–2023 годах в Белгородчине.

На открытии выставки побывал министр культуры Белгородской области Константин Курганский. Во время открытия прошла панельная дискуссия с участием представителей дипломатического корпуса, политических и общественных деятелей. Участники обсудили события в Югославии и их последствия, а также текущую обстановку в Белгородской области и ДНР.

Выставка в Москве Выставка в Москве
Выставка в Москве Выставка в Москве
Выставка в МосквеВыставка в Москве
Выставка в Москве
Фото: Министерство культуры Белгородской области
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