Бомбёжки Белгорода и Белграда покажут на выставке в Москве

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В Музее Победы в Москве открылась первая российско-сербская фотовыставка «Россия-Сербия — Белгород-Белград». Она посвящена 25-летию со дня начала бомбёжек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов ВСУ Белгородской области.
Фотовыставку организовали Россотрудничество, творческое объединение «Послесловие», белградская газета «Вечерние новости» при партнёрстве правительства Белгородской области, Российского военно-исторического общества и других.
На выставке представлены кадры, которые сделали репортёры газеты «Вечерние новости» в 1999 году в Югославии и российский фотожурналист Сергей Венявский в 2022–2023 годах в Белгородчине.
На открытии выставки побывал министр культуры Белгородской области Константин Курганский. Во время открытия прошла панельная дискуссия с участием представителей дипломатического корпуса, политических и общественных деятелей. Участники обсудили события в Югославии и их последствия, а также текущую обстановку в Белгородской области и ДНР.