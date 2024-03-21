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Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Онлайн-выставка белгородских художников

«Пусть это будет гром»: Белгород под огнём — глазами художников

21 марта 2024, 08:34
Фото: Анастасия Дружининская / t.me/structure_mag
Онлайн-выставка белгородских художников

Художники представили работы об обстреливаемом Белгороде

В Сети организована онлайн-выставка белгородских художников под названием «Добро пожаловать в город добра и благополучия». В интернете опубликовали работы художников, которые отражают веру, надежду и любовь, несмотря на текущую ситуацию. Фото работ опубликовал Telegram-канал «Structure_mag».

В Сети организована онлайн-выставка белгородских художников — «Добро пожаловать в город добра и благополучия». В интернете публикуют работы художников, которые отражают веру, надежду и любовь, несмотря на текущую ситуацию.

«Несмотря на тяжёлые обстоятельства и местонахождение, каждый из нас продолжает жить, творить и созидать. Мы ни к чему не призываем, а верим в силу искусства. <…> Мы подготовили этот проект, чтобы сберечь самое ценное, что у нас есть, и сохранить в памяти утерянное», — отмечают авторы проекта.

С одной стороны, художники своими работами хотят поддержать тех, в чей дом пришла беда. С другой — рассказать о ситуации как можно большему числу людей.

Участвуют в выставке работы Виктора Жданова, Алёны Столетовой, Анастасии Дружининской и Ксении Бельтюковой, а также Анастасии Мазур-Скробовой, Евгении Логоша и Окси.

«Ты смотришь на ясное небо, без единого облачка, и, слыша звук, надеешься, что это всё же гром, хотя понимаешь, что это невозможно», — отмечает художница Алёна Столетова.

Ознакомиться с работами можно в прикреплённой галерее.

Онлайн-выставка белгородских художниковОнлайн-выставка белгородских художников
Онлайн-выставка белгородских художниковОнлайн-выставка белгородских художников
Онлайн-выставка белгородских художниковОнлайн-выставка белгородских художников
Онлайн-выставка белгородских художниковОнлайн-выставка белгородских художников
Онлайн-выставка белгородских художниковОнлайн-выставка белгородских художников
Онлайн-выставка белгородских художниковОнлайн-выставка белгородских художников
Онлайн-выставка белгородских художниковОнлайн-выставка белгородских художников
Онлайн-выставка белгородских художниковОнлайн-выставка белгородских художников
Онлайн-выставка белгородских художников
Фото: t.me/structure_mag
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