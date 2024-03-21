«Пусть это будет гром»: Белгород под огнём — глазами художников

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В Сети организована онлайн-выставка белгородских художников — «Добро пожаловать в город добра и благополучия». В интернете публикуют работы художников, которые отражают веру, надежду и любовь, несмотря на текущую ситуацию.
«Несмотря на тяжёлые обстоятельства и местонахождение, каждый из нас продолжает жить, творить и созидать. Мы ни к чему не призываем, а верим в силу искусства. <…> Мы подготовили этот проект, чтобы сберечь самое ценное, что у нас есть, и сохранить в памяти утерянное», — отмечают авторы проекта.
С одной стороны, художники своими работами хотят поддержать тех, в чей дом пришла беда. С другой — рассказать о ситуации как можно большему числу людей.
Участвуют в выставке работы Виктора Жданова, Алёны Столетовой, Анастасии Дружининской и Ксении Бельтюковой, а также Анастасии Мазур-Скробовой, Евгении Логоша и Окси.
«Ты смотришь на ясное небо, без единого облачка, и, слыша звук, надеешься, что это всё же гром, хотя понимаешь, что это невозможно», — отмечает художница Алёна Столетова.
Ознакомиться с работами можно в прикреплённой галерее.