«Пусть это будет гром»: Белгород под огнём — глазами художников

«Несмотря на тяжёлые обстоятельства и местонахождение, каждый из нас продолжает жить, творить и созидать. Мы ни к чему не призываем, а верим в силу искусства. <…> Мы подготовили этот проект, чтобы сберечь самое ценное, что у нас есть, и сохранить в памяти утерянное», — отмечают авторы проекта.