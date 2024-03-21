Как в Москве? За сколько сдают квартиры белгородцы в отдалённых от границы городах

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Ранее после массированных обстрелов Шебекинского горокруга и вывоза людей в Сети начали появляться жалобы на дорогое жильё, которое сдавали белгородцы в более отдалённых от границы городах. На фоне новых атак на приграничье и областной центр журналисты Бел.Ру изучили сайт «Авито» и узнали, за сколько жильё при длительной аренде предлагают снять собственники из Старого Оскола и Губкина.
Так, только за сутки на сайте появилось порядка 20 объявлений о сдаче на длительный срок квартиры в Старом Осколе. К примеру, в аренду предлагается однокомнатная квартира-студия в новом доме. Примечательно, что она пустая, но в объявлении указано, что с хорошим ремонтом. За проживание в месяц собственник хочет получить 11 тысяч рублей. Отдельно нужно будет оплачивать коммунальные услуги по счётчикам.
Есть вариант и за 16 тысяч в месяц. За эту цену в аренду предлагают трёхкомнатную квартиру площадью 64 «квадрата». В описании указано, что в квартире есть кухонный гарнитур, диван и кровать, а также шкаф. Что касается холодильника и стиральной машины, они тоже будут.
Если же необходима квартира побольше и финансовое положение позволяет, в Старом Осколе сдают в аренду апартаменты после ремонта. В квартире три спальни, зал, гардероб и рабочий кабинет. Также есть два санузла, кладовка и два балкона. Стоимость аренды в месяц — 40 тысяч рублей. При этом в объявлении указано, что в сумму включены все коммунальные услуги.
Столько же хочет в месяц получать собственник двухкомнатной квартиры площадью 48 квадратных метров. За 40 тысяч рублей в месяц арендаторам предлагают квартиру после ремонта с кухонным гарнитуром и необходимой мебелью.
В два раза меньше стоит снять двухкомнатную квартиру площадью почти 46 «квадратов». За аренду продавец просит в месяц 20 тысяч рублей.
А за 18 тысяч рублей в месяц в Старом Осколе сдают трёхкомнатную квартиру площадью 72 квадратных метра. Но в объявлении указано, что укомплектованная бытовой техникой и спальными местами квартира сдаётся для командировочного состава.
В Губкине жильё сдают не в таком объёме. За сутки появилось только одно новое предложение. Это двухкомнатная квартира площадью 55 «квадратов». В описании указано, что квартиру сдадут для семьи. Оплата в месяц — 20 тысяч рублей.
Среди более поздних объявлений — сдача в аренду трёхкомнатной квартиры в 60 «квадратов». В описании указано, что жильё в хорошем состоянии и с мебелью, но сдаётся для сотрудников предприятий (ИТР). Стоимость в месяц — 30 тысяч рублей. В стоимость включены счётчики.
Для тех, кто в командировке, сдаётся двухкомнатная квартира в Губкине. Она рассчитана на четверых человек. Стоимость в месяц — 24 тысячи рублей.
Есть варианты и подешевле. К примеру, в Губкине сдают на длительный срок двухкомнатную квартиру площадью 45 «квадратов» за 13 тысяч в месяц. В описании указано, что в квартире есть всё необходимое для проживания (мебель и техника).
А однокомнатную квартиру в 30 «квадратов» можно снять за 12 тысяч рублей в месяц. Но данное жильё сдают только семейной паре без вредных привычек и домашних животных. Ещё одно условие — проживание минимум год.
Есть вариант и за 11 тысяч рублей в месяц. За эти деньги в Губкине можно снять однокомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров. В описании ничего не указано, но судя по фото, речь идёт об однушке с «бабушкиным» ремонтом и мебелью.
Таким образом, вариантов достаточно много. При этом есть квартиры на любой вкус и кошелёк. Можно снять как «хоромы» за 40 тысяч рублей в месяц, так и «однушки» по более низкой цене.
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