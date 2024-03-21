Как в Москве? За сколько сдают квартиры белгородцы в отдалённых от границы городах

Так, только за сутки на сайте появилось порядка 20 объявлений о сдаче на длительный срок квартиры в Старом Осколе. К примеру, в аренду предлагается однокомнатная квартира-студия в новом доме. Примечательно, что она пустая, но в объявлении указано, что с хорошим ремонтом. За проживание в месяц собственник хочет получить 11 тысяч рублей. Отдельно нужно будет оплачивать коммунальные услуги по счётчикам.