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Published Сегодня, 13:15

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Белгородские выпускники школ в приграничье смогут не сдавать ЕГЭ

Белгородские выпускники школ в приграничье смогут не сдавать ЕГЭ

5 апреля 2024, 13:15
Фото: 1MI
Об этом сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин. Школьники смогут выбрать, сдавать им ЕГЭ или нет.
Сюжет
ЕГЭ

В Белгородской области 5265 учеников 11-х классов. Из них 2010 человек учились очно и будут сдавать ЕГЭ в не приграничных районах области. Порядка 3000 выпускников из 284 школ имеют право выбора.

Они могут получить аттестат без сдачи экзаменов, по промежуточной аттестации. Либо сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам (русский язык и математика, которые делятся на два уровня «профильный» и «базовый»), а также добавить предметы по выбору, которые необходимы при поступлении в вуз.

Если одиннадцатиклассник выбрал не сдавать ЕГЭ, отметки в аттестат выставляются как среднее арифметическое значение полугодовых оценок за два года обучения в старшей школе. В этом случае аттестат выдаётся при отсутствии задолженности по предметам, наличии зачёта за итоговое сочинение и наличии годовых оценок по всем предметам за 10-й и 11-й класс не ниже «удовлетворительно».

А для сдачи ЕГЭ организуют пункты проведения экзаменов на базе школ в не приграничных муниципалитетах. Также власти организуют подвоз.

Стало известно расписание ЕГЭ-2024
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#Белгородская область#ЕГЭ#Задолженность#Вуз#Математика#Русский язык#Итоговое сочинение#Белгород#Кристина Семенчук#Аттестат#Промежуточная аттестация
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