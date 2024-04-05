Белгородские выпускники школ в приграничье смогут не сдавать ЕГЭ

Если одиннадцатиклассник выбрал не сдавать ЕГЭ, отметки в аттестат выставляются как среднее арифметическое значение полугодовых оценок за два года обучения в старшей школе. В этом случае аттестат выдаётся при отсутствии задолженности по предметам, наличии зачёта за итоговое сочинение и наличии годовых оценок по всем предметам за 10-й и 11-й класс не ниже «удовлетворительно».