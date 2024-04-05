Белгородские выпускники школ в приграничье смогут не сдавать ЕГЭ

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В Белгородской области 5265 учеников 11-х классов. Из них 2010 человек учились очно и будут сдавать ЕГЭ в не приграничных районах области. Порядка 3000 выпускников из 284 школ имеют право выбора.
Они могут получить аттестат без сдачи экзаменов, по промежуточной аттестации. Либо сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам (русский язык и математика, которые делятся на два уровня «профильный» и «базовый»), а также добавить предметы по выбору, которые необходимы при поступлении в вуз.
Если одиннадцатиклассник выбрал не сдавать ЕГЭ, отметки в аттестат выставляются как среднее арифметическое значение полугодовых оценок за два года обучения в старшей школе. В этом случае аттестат выдаётся при отсутствии задолженности по предметам, наличии зачёта за итоговое сочинение и наличии годовых оценок по всем предметам за 10-й и 11-й класс не ниже «удовлетворительно».
А для сдачи ЕГЭ организуют пункты проведения экзаменов на базе школ в не приграничных муниципалитетах. Также власти организуют подвоз.