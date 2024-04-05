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Экзамен

Более 2 тысяч белгородских выпускников написали пробный ЕГЭ по профильной математике

5 апреля 2024, 07:55
Фото: 1MI
Экзамен

В Белгородской области состоялся первый пробник по ЕГЭ

Пробный экзамен по профильной математике написали 2128 одиннадцатиклассников. Их результаты станут известны ближе к концу апреля. Подробности сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
ЕГЭ

В Белгородской области вчера, 4 апреля, состоялся пробный ЕГЭ по профильной математике, в котором приняли участие 2128 выпускников 11-х классов. Экзамен проводили в школах, гимназиях и лицеях, а также в дистанционном формате в государственной информационной системе области «Образование».

Для выпускников создали те же условия, которые будут на настоящем экзамене. Экзаменационные листы печатали сразу в аудиториях, а ответы ученики писали в бланки ЕГЭ.

Главная цель экзамена — познакомить выпускников с форматом и структурой контрольных измерительных материалов и правилами заполнения бланков ЕГЭ.
Татьяна Чаусова, директор регионального центра обработки информации

Результаты пробного экзамены станут известны не позднее 22 апреля.

Отметим, что в этом году белгородские выпускники могут, как и в 2023 году, сдать экзамены по упрощённой системе. Если это одобрят местные власти, то выпускники либо окончат школу со средними оценками аттестата и сдадут вступительные экзамены в вузах, либо напишут ЕГЭ в школе.

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#Белгородская область#Экзамен#ЕГЭ#Образование#Новости Белгорода#Математика#Белгород#Александра Склярова
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