Более 2 тысяч белгородских выпускников написали пробный ЕГЭ по профильной математике

Отметим, что в этом году белгородские выпускники могут, как и в 2023 году, сдать экзамены по упрощённой системе. Если это одобрят местные власти, то выпускники либо окончат школу со средними оценками аттестата и сдадут вступительные экзамены в вузах, либо напишут ЕГЭ в школе.