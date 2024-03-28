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Белгород

ВСУ продолжают обстреливать регион, а Путин пока не готов приезжать в Белгород

28 марта 2024, 15:30
Фото: Сергей Егоров / 1MI
Белгород
Сегодня, 28 марта, белгородцы обсуждали новые обстрелы региона, в результате которого пострадал один мирный житель, и трудности, с которыми столкнулись родители, пытаясь отправить детей в лагеря других регионов. Также Песков сообщил, посетит ли Путин Белгород в ближайшее время.

ВСУ продолжают атаковать Белгородчину

Днём белгородцы испугались громких звуков. Как стало известно, над регионом сработала система ПВО — уничтожены два беспилотника самолётного типа. Пострадавших среди мирных жителей нет, но повреждения получил сарай в Таврово.

Спустя время без света на время остались жители двух микрорайонов города Шебекино, который обстреляли ВСУ. В результате атаки повреждения получила линия электропередачи. Обошлось без жертв.

Вечером этого же дня стало известно ещё о двух атаках. Так, в Новой Таволжанке Шебекинского округа с украинского беспилотника сбросили взрывное устройство. Закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица и рук получил местный житель, который в это время находился на улице. Повреждения также получили забор и хозпостройка.

В посёлке Томаровка Яковлевского округа под ударом оказался инфраструктурный объект. В результате взрыва никто не пострадал, но загорелась сухая трава на площади 400 квадратных метров. Пожарные уже ликвидировали возгорание.

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Ждать ли белгородцам в гости Путина?

Журналисты поинтересовались, планирует ли глава государства Владимир Путин посетить с рабочим визитом столицу приграничного региона. Оказалось, что нет: его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что «пока поездки в Белгород нет в планах президента».

Днём ранее президент посетил Тверскую область: этот визит стал первым после его победы на выборах президента.

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Белгородцы не могут спокойно отправить детей в лагеря

Из-за неспокойной оперативной обстановки в области белгородцам вновь предложили отправить детей в безопасные регионы. Подобная мера поддержки действовала и в январе этого года — детей стали отправлять на отдых после трагедии, случившейся в центре Белгорода 30 декабря.

Но если зимой белгородцам предлагали близлежащие регионы, то теперь детей хотят отправить на Север: например, в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО. Кто-то от подобного отдыха своих детей отгородил, назвав «ссылкой», а те, кто согласился, начали жаловаться на плохую организацию поездок.

Жители столкнулись сразу с несколькими проблемами: то дату отъезда юных белгородцев откладывают в третий раз, то вовсе отменяют запланированные поездки. Так, одна девушка сообщила, что им спустя неделю после записи сообщили об отмене поездки в Ставропольский край, а мужчине отказывали целых два раза: сначала в отдыхе его ребёнка в Невинномысске, а затем — в Липецке.

Другим же белгородцам предлагали отдохнуть в Санкт-Петербурге, но спустя время предложение отозвали.

Всего из Белгородской области решили вывезти около 9 тыс. детей.

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