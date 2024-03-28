ВСУ продолжают обстреливать регион, а Путин пока не готов приезжать в Белгород

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Днём белгородцы испугались громких звуков. Как стало известно, над регионом сработала система ПВО — уничтожены два беспилотника самолётного типа. Пострадавших среди мирных жителей нет, но повреждения получил сарай в Таврово.
Спустя время без света на время остались жители двух микрорайонов города Шебекино, который обстреляли ВСУ. В результате атаки повреждения получила линия электропередачи. Обошлось без жертв.
Вечером этого же дня стало известно ещё о двух атаках. Так, в Новой Таволжанке Шебекинского округа с украинского беспилотника сбросили взрывное устройство. Закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения лица и рук получил местный житель, который в это время находился на улице. Повреждения также получили забор и хозпостройка.
В посёлке Томаровка Яковлевского округа под ударом оказался инфраструктурный объект. В результате взрыва никто не пострадал, но загорелась сухая трава на площади 400 квадратных метров. Пожарные уже ликвидировали возгорание.
Журналисты поинтересовались, планирует ли глава государства Владимир Путин посетить с рабочим визитом столицу приграничного региона. Оказалось, что нет: его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что «пока поездки в Белгород нет в планах президента».
Днём ранее президент посетил Тверскую область: этот визит стал первым после его победы на выборах президента.
Из-за неспокойной оперативной обстановки в области белгородцам вновь предложили отправить детей в безопасные регионы. Подобная мера поддержки действовала и в январе этого года — детей стали отправлять на отдых после трагедии, случившейся в центре Белгорода 30 декабря.
Но если зимой белгородцам предлагали близлежащие регионы, то теперь детей хотят отправить на Север: например, в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО. Кто-то от подобного отдыха своих детей отгородил, назвав «ссылкой», а те, кто согласился, начали жаловаться на плохую организацию поездок.
Жители столкнулись сразу с несколькими проблемами: то дату отъезда юных белгородцев откладывают в третий раз, то вовсе отменяют запланированные поездки. Так, одна девушка сообщила, что им спустя неделю после записи сообщили об отмене поездки в Ставропольский край, а мужчине отказывали целых два раза: сначала в отдыхе его ребёнка в Невинномысске, а затем — в Липецке.
Другим же белгородцам предлагали отдохнуть в Санкт-Петербурге, но спустя время предложение отозвали.
Всего из Белгородской области решили вывезти около 9 тыс. детей.