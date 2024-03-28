ВСУ продолжают обстреливать регион, а Путин пока не готов приезжать в Белгород

Жители столкнулись сразу с несколькими проблемами: то дату отъезда юных белгородцев откладывают в третий раз, то вовсе отменяют запланированные поездки. Так, одна девушка сообщила, что им спустя неделю после записи сообщили об отмене поездки в Ставропольский край, а мужчине отказывали целых два раза: сначала в отдыхе его ребёнка в Невинномысске, а затем — в Липецке.