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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Белгороде увековечат память ещё одного участника СВО

На фасаде института МВД в Белгороде появится мемориальная табличка

28 марта 2024, 11:04
Фото: 1MI

В Белгороде увековечат память ещё одного участника СВО

Мемориальную доску планируют установить на фасаде здания БелЮИ МВД. Проект опубликовал белгородский горсовет.

В Белгороде хотят увековечить память Виталия Высторобского, погибшего в 2023 году при исполнении воинского долга в ходе СВО. Мужчина награждён орденом Мужества посмертно.

Мемориальную доску планируется установить на фасаде здания Белгородского юридического института МВД РФ им. И. Д. Путилина.

Расходы на проектирование, изготовление и установку покроют из средств городского бюджета. Сохранением, содержание и ремонтом таблички будет заниматься мэрия.

Отметим, что вопрос об увековечивании памяти бойца должны были рассмотреть во время седьмой сессии горсовета 26 марта, однако заседание не состоялось.

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#Город#Горсовет#Новости Белгорода#Мемориальная доска#Белгород#Алина Харина#Участник СВО
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