На фасаде института МВД в Белгороде появится мемориальная табличка

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Белгороде хотят увековечить память Виталия Высторобского, погибшего в 2023 году при исполнении воинского долга в ходе СВО. Мужчина награждён орденом Мужества посмертно.
Мемориальную доску планируется установить на фасаде здания Белгородского юридического института МВД РФ им. И. Д. Путилина.
Расходы на проектирование, изготовление и установку покроют из средств городского бюджета. Сохранением, содержание и ремонтом таблички будет заниматься мэрия.
Отметим, что вопрос об увековечивании памяти бойца должны были рассмотреть во время седьмой сессии горсовета 26 марта, однако заседание не состоялось.