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Published Сегодня, 14:09

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Updated Сегодня, 14:11

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область с помощью беспилотника

ВСУ атаковали инфраструктурный объект под Белгородом, произошёл пожар

28 марта 2024, 14:09
Фото: 1MI

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область с помощью беспилотника

ВСУ как минимум в четвёртый раз за день атаковали Белгородскую область. На этот раз под ударом оказался инфраструктурный объект в Яковлевском округе. Пострадавших нет, но загорелась сухая трава. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Днём 28 марта украинский беспилотник атаковал инфраструктурный объект в районе посёлка Томаровка Яковлевского городского округа. По предварительным данным, среди мирных жителей никто не пострадал.

В результате атаки загорелась сухая трава на площади 400 квадратных метров. Пожарные расчёты уже ликвидировали очаг возгорания.

Отметим, что несколько минут назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке ВСУ на Новую Таволжанку в Шебекинском округе. Из-за детонации взрывного устройства, сброшенного с БПЛА, пострадал мужчина, который в этот момент находился на улице. У него закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и рук. Его госпитализировали.

В домовладении повреждения получили хозпостройка и забор.

За сегодняшний день ВСУ также атаковали Шебекино, из-за чего оказалась повреждена ЛЭП. Некоторые абоненты на время остались без света. В Белгородском районе система ПВО сбила два беспилотника: осколками в Таврово повредило сарай.

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