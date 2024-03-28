ВСУ атаковали инфраструктурный объект под Белгородом, произошёл пожар

Отметим, что несколько минут назад губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил об атаке ВСУ на Новую Таволжанку в Шебекинском округе. Из-за детонации взрывного устройства, сброшенного с БПЛА, пострадал мужчина, который в этот момент находился на улице. У него закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и рук. Его госпитализировали.