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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Белгороде высадят пахизандру верхушечную и вейник остроцветковый

На пахизандру и вейник в Белгороде уйдёт 3,5 млн рублей

28 марта 2024, 12:40
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде высадят пахизандру верхушечную и вейник остроцветковый

Белгорблагоустройство закупает рассаду многолетних растений. Документы появились на госзакупках. Необходимо будет поставить рассаду вейников остроцветковых сортов Overdam и «Карл Форстер», атакже пахизандры верхушечной.

Белгорблагоустройство закупает рассаду цветов. Поставщика уже выбрали. Какая компания этим займётся, пока не сообщается. Начальная цена контракта составляет 3 млн 479 тыс. 53 рубля.

Доставить рассаду подрядчик должен в течение 50 дней с даты заключения контракта.

Согласно документам, поставщик должен привезти 5055 многолетних растений. 3795 штук из них это вейники остроцветковые сортов Overdam и «Карл Форстер», ещё 1260 — пахизандры верхушечные.

Ранее стало известно, что в городе высадят также бархатцы, вербену, календулу, пеларгонию. На закупку цветов планировалось потратить 3,7 млн рублей.

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