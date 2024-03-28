На пахизандру и вейник в Белгороде уйдёт 3,5 млн рублей

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Белгорблагоустройство закупает рассаду цветов. Поставщика уже выбрали. Какая компания этим займётся, пока не сообщается. Начальная цена контракта составляет 3 млн 479 тыс. 53 рубля.
Доставить рассаду подрядчик должен в течение 50 дней с даты заключения контракта.
Согласно документам, поставщик должен привезти 5055 многолетних растений. 3795 штук из них это вейники остроцветковые сортов Overdam и «Карл Форстер», ещё 1260 — пахизандры верхушечные.
Ранее стало известно, что в городе высадят также бархатцы, вербену, календулу, пеларгонию. На закупку цветов планировалось потратить 3,7 млн рублей.