В Кремле ответили, планирует ли Путин приехать в Белгород

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
28 марта журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, собирается ли Владимир Путин приехать в Белгород. Днём ранее он посетил Тверскую область — это была первая поездка главы государства после выборов.
В связи с этим журналисты спросили, не собирается ли Владимир Путин приехать в столицу приграничного региона.
«Нет, пока поездки в Белгород нет в планах президента», — ответил Дмитрий Песков.
Владимир Путин ранее заявил, что обеспечение безопасности Белгородской области — одна из главных задач. Также глава государства добавил, что восхищается мужеством белгородцев.