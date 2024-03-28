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Владимир Путин

В Кремле ответили, планирует ли Путин приехать в Белгород

28 марта 2024, 10:10
Фото: 1MI
Владимир Путин
Такой вопрос журналисты задали пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову. Накануне президент совершил свою первую поездку после выборов в Тверскую область, напоминает РИА «Новости».

28 марта журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, собирается ли Владимир Путин приехать в Белгород. Днём ранее он посетил Тверскую область — это была первая поездка главы государства после выборов.

В связи с этим журналисты спросили, не собирается ли Владимир Путин приехать в столицу приграничного региона.

«Нет, пока поездки в Белгород нет в планах президента», — ответил Дмитрий Песков.

Владимир Путин ранее заявил, что обеспечение безопасности Белгородской области — одна из главных задач. Также глава государства добавил, что восхищается мужеством белгородцев.

«Мы это сделаем». Путин пообещал обеспечить безопасность в Белгородской области
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