Кто стал причиной введения карантина в Белгородской области в феврале?

С начала февраля в Белгородской области выявили три положительных результата на бешенство среди животных. Все образцы за первые две недели месяца доставили из трёх районов. В Волоконовском районе заражённой оказалась лиса, в Валуйском округе — кошка, а в Вейделевском районе — корова.