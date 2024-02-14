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Posted Вчера, 12:17

Published Вчера, 12:17

Modified Вчера, 12:19

Updated Вчера, 12:19

Лиса

Кто стал причиной введения карантина в Белгородской области в феврале?

14 февраля 2024, 12:17
Фото: 1MI
Лиса

Трёх бешеных животных нашли в Белгородской области

За первые две недели февраля в регионе обнаружили три случая заражения бешенством. Заболели кошка, лиса и корова. Подробности сообщили в межрегиональном Россельхознадзоре.

С начала февраля в Белгородской области выявили три положительных результата на бешенство среди животных. Все образцы за первые две недели месяца доставили из трёх районов. В Волоконовском районе заражённой оказалась лиса, в Валуйском округе — кошка, а в Вейделевском районе — корова.

Отметим, что за два месяца 2024 года в Белгородской области обнаружили уже семь положительных результатов на бешенство из 29 доставленных проб. Наибольшее количество заболевших зафиксировали среди собак — три случая.

Ранее сообщалось, что в феврале бешенство также обнаружили у животного в селе Засосна Красногвардейского района. В январе карантин из-за бешенства ввели в трёх населённых пунктах: в Бирюче Красногвардейского района, в посёлке Ровеньки и в селе Камызино Красненского района.

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#Общество#Белгородская область#Карантин#Бешенство#Кошка#Белгород#Лиса#Александра Склярова
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