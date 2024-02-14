Кто стал причиной введения карантина в Белгородской области в феврале?

Posted Вчера, 12:17
Published Вчера, 12:17
Modified Вчера, 12:19
Updated Вчера, 12:19
С начала февраля в Белгородской области выявили три положительных результата на бешенство среди животных. Все образцы за первые две недели месяца доставили из трёх районов. В Волоконовском районе заражённой оказалась лиса, в Валуйском округе — кошка, а в Вейделевском районе — корова.
Отметим, что за два месяца 2024 года в Белгородской области обнаружили уже семь положительных результатов на бешенство из 29 доставленных проб. Наибольшее количество заболевших зафиксировали среди собак — три случая.
Ранее сообщалось, что в феврале бешенство также обнаружили у животного в селе Засосна Красногвардейского района. В январе карантин из-за бешенства ввели в трёх населённых пунктах: в Бирюче Красногвардейского района, в посёлке Ровеньки и в селе Камызино Красненского района.