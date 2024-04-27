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Шашлык

Грибы и говядину для шашлыка белгородцы купят дешевле, чем остальные россияне

27 апреля 2024, 14:59
Фото: 1MI
Шашлык

Два продукта для шашлыка оказались дешевле в Белгородской области

Сразу два продукта для приготовления шашлыка в Белгородской области оказались дешевле, чем в других регионах России. Центр стратегических разработок рассчитал индекс шашлыка в стране и узнал стоимость девяти его видов из расчёта на компанию из восьми человек.

Авторы исследования исходили из расчёта, что около 40% россиян готовы за раз съесть более 500 грамм шашлыка и около 150 грамм хлеба. Объём каждого соуса составил 75 грамм на каждые 200 грамм шашлыка, также учитывались два килограмма овощей, 500 грамм лука, 1,6 килограмма картофеля для запекания и столько же солений и маринада. Безалкогольных напитков учитывалось четыре литра.

Самым дешёвыми видами шашлыка со среднероссийской ценой стали:

  • овощной из помидоров за 867 рублей;
  • из белой рыбы за 1062 рубля;
  • из грибов за 1123 рубля;
  • из курицы за 1129 рубля;
  • из свинины за 1582 рубля.

Если же сравнивать отдельно по регионам, то наиболее дешёвым вегетарианский шашлык из грибов будет в Белгородской области — 794 рубля. Также в регионе дешевле, чем в ряде других субъектов РФ, можно купить говядину — за 2160 рублей и продукты для пикника — за 1600 рублей.

Овощной шашлык из помидоров выйдет дешевле для жителей Дагестана — за 665 рублей. Самый доступный шашлык из свинины в Курской области — 1336 рублей, а из курицы, сосисок и сарделек — в Адыгее и Ингушетии, 863 и 1236 рублей соответственно.

Самую дешёвую баранину можно приобрести в Адыгее за 2293 рубля, белую рыбу в Камчатском крае — за 629 рублей и красную рыбу в Чукотском автономном округе — за 706 рублей.

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