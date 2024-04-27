Грибы и говядину для шашлыка белгородцы купят дешевле, чем остальные россияне

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Авторы исследования исходили из расчёта, что около 40% россиян готовы за раз съесть более 500 грамм шашлыка и около 150 грамм хлеба. Объём каждого соуса составил 75 грамм на каждые 200 грамм шашлыка, также учитывались два килограмма овощей, 500 грамм лука, 1,6 килограмма картофеля для запекания и столько же солений и маринада. Безалкогольных напитков учитывалось четыре литра.
Самым дешёвыми видами шашлыка со среднероссийской ценой стали:
Если же сравнивать отдельно по регионам, то наиболее дешёвым вегетарианский шашлык из грибов будет в Белгородской области — 794 рубля. Также в регионе дешевле, чем в ряде других субъектов РФ, можно купить говядину — за 2160 рублей и продукты для пикника — за 1600 рублей.
Овощной шашлык из помидоров выйдет дешевле для жителей Дагестана — за 665 рублей. Самый доступный шашлык из свинины в Курской области — 1336 рублей, а из курицы, сосисок и сарделек — в Адыгее и Ингушетии, 863 и 1236 рублей соответственно.
Самую дешёвую баранину можно приобрести в Адыгее за 2293 рубля, белую рыбу в Камчатском крае — за 629 рублей и красную рыбу в Чукотском автономном округе — за 706 рублей.