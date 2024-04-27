Грибы и говядину для шашлыка белгородцы купят дешевле, чем остальные россияне

Если же сравнивать отдельно по регионам, то наиболее дешёвым вегетарианский шашлык из грибов будет в Белгородской области — 794 рубля. Также в регионе дешевле, чем в ряде других субъектов РФ, можно купить говядину — за 2160 рублей и продукты для пикника — за 1600 рублей.