Карантин ввели сразу в двух населённых пунктах Белгородской области

В Белгородской области нашли двух бешеных животных

За второй месяц 2024 года в регионе обнаружили новые случаи заражения бешенством, из-за чего в населённых пунктах на два месяца установили ограничительные мероприятия. О введении карантина стало известно из документа регионального правительства.