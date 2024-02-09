Карантин ввели сразу в двух населённых пунктах Белгородской области

Posted 9 февраля, 13:39
Published 9 февраля, 13:39
Modified 9 февраля, 13:41
Updated 9 февраля, 13:41
В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры с 9 февраля начали действовать в двух населённых пунктах — в хуторе Брянские Липяги Зенинского сельского поселения в Вейделевском районе и в хуторе Григорьевка Волоконовского района. Эпизоотические очаги обнаружили по улицам Зелёная и Центральная.
Ограничительные мероприятия в населённых пунктах будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевших особей. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.
Напомним, что за январь в Белгородской области обнаружили троих животных с бешенством: в Бирюче Красногвардейского района, в посёлке Ровеньки и в селе Камызино Красненского района. В начале февраля сообщалось о заражённом животном в селе Засосна Красногвардейского района.
В Россельхознадзоре отметили, что с начала года специалисты исследовали 26 проб патологического материала. Среди заболевших бешенством выявлено три собаки и одна кошка.