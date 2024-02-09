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Posted 9 февраля, 13:39

Published 9 февраля, 13:39

Modified 9 февраля, 13:41

Updated 9 февраля, 13:41

В Белгородской области нашли двух бешеных животных

Карантин ввели сразу в двух населённых пунктах Белгородской области

9 февраля 2024, 13:39
Фото: 1MI

В Белгородской области нашли двух бешеных животных

За второй месяц 2024 года в регионе обнаружили новые случаи заражения бешенством, из-за чего в населённых пунктах на два месяца установили ограничительные мероприятия. О введении карантина стало известно из документа регионального правительства.

В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры с 9 февраля начали действовать в двух населённых пунктах — в хуторе Брянские Липяги Зенинского сельского поселения в Вейделевском районе и в хуторе Григорьевка Волоконовского района. Эпизоотические очаги обнаружили по улицам Зелёная и Центральная.

Ограничительные мероприятия в населённых пунктах будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевших особей. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.

Напомним, что за январь в Белгородской области обнаружили троих животных с бешенством: в Бирюче Красногвардейского района, в посёлке Ровеньки и в селе Камызино Красненского района. В начале февраля сообщалось о заражённом животном в селе Засосна Красногвардейского района.

В Россельхознадзоре отметили, что с начала года специалисты исследовали 26 проб патологического материала. Среди заболевших бешенством выявлено три собаки и одна кошка.

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#Общество#Белгородская область#Животные#Карантин#Бешенство#Белгород#Александра Склярова
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