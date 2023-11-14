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Published Сегодня, 15:07

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Лиса

Лисы и собаки: кто из животных чаще болел бешенством в Белгородской области?

14 ноября 2023, 15:07
Фото: 1MI
Лиса

С начала года в Белгородской области обнаружили 31 случай бешенства

За десять месяцев 2023 года в регионе нашли 31 болеющего бешенством животного. Среди заражённых — домашние коты и собаки, а также дикие лисы. Больше всего положительных случаев нашли в Старооскольском округе.

С начала 2023 года в отдел вирусологии Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступило 210 проб патологического материала от животных, которые могли быть заражены бешенством. Из них положительный результат установили в 31 пробе.

Чаще — 54,8% — бешенством заражались домашние собаки и кошки: 11 и шесть случаев соответственно. Ещё в 45,2% случаев болели дикие лисы — 11 особей, одна енотовидная собака, один хорёк и одна куница.

Заражённых бешенством животных в этом году находили в восьми муниципалитетах Белгородской области: в Старооскольском округе — восемь положительных случаев, Красногвардейском районе — шесть случаев, Ровеньском районе — пять, Алексеевском округе — три, Вейделевском районе — четыре, а также в Красненском и Чернянском районах — по два случая. Ещё один обнаружили в Валуйском округе.

Наибольшее количество больных животных зарегистрировали в январе, феврале и августе — по пять в каждом.

За аналогичный период прошлого года специалисты обнаружили 27 заражённых животных из 138 доставленных в лабораторию проб.

В Белгородской области нашли новый очаг бешенства
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#Белгородская область#Старый Оскол#Бешенство#Белгород#Александра Склярова
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