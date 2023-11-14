Лисы и собаки: кто из животных чаще болел бешенством в Белгородской области?

Заражённых бешенством животных в этом году находили в восьми муниципалитетах Белгородской области: в Старооскольском округе — восемь положительных случаев, Красногвардейском районе — шесть случаев, Ровеньском районе — пять, Алексеевском округе — три, Вейделевском районе — четыре, а также в Красненском и Чернянском районах — по два случая. Ещё один обнаружили в Валуйском округе.