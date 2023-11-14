Лисы и собаки: кто из животных чаще болел бешенством в Белгородской области?

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
С начала 2023 года в отдел вирусологии Белгородской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» поступило 210 проб патологического материала от животных, которые могли быть заражены бешенством. Из них положительный результат установили в 31 пробе.
Чаще — 54,8% — бешенством заражались домашние собаки и кошки: 11 и шесть случаев соответственно. Ещё в 45,2% случаев болели дикие лисы — 11 особей, одна енотовидная собака, один хорёк и одна куница.
Заражённых бешенством животных в этом году находили в восьми муниципалитетах Белгородской области: в Старооскольском округе — восемь положительных случаев, Красногвардейском районе — шесть случаев, Ровеньском районе — пять, Алексеевском округе — три, Вейделевском районе — четыре, а также в Красненском и Чернянском районах — по два случая. Ещё один обнаружили в Валуйском округе.
Наибольшее количество больных животных зарегистрировали в январе, феврале и августе — по пять в каждом.
За аналогичный период прошлого года специалисты обнаружили 27 заражённых животных из 138 доставленных в лабораторию проб.