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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Процесс раскладывания брикет-приманок

Полезная «таблетка»: в белгородских лесах разложили лекарство от бешенства

21 ноября 2023, 13:57
Фото: управление ветеринарии Белгородской области
Процесс раскладывания брикет-приманок

В лесах Белгородской области оставили 48 тысяч вакцин от бешенства

Вакцину специалисты разместили вблизи мест обитания диких плотоядных животных. Анализ показал, что лисы и енотовидные собаки едят брикет-приманки в 95% случаев. Подробности сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Мероприятия по вакцинации диких плотоядных животных провели в Белгородской области осенью. Специалисты разложили лекарство в охотхозяйствах и общедоступных охотничьих угодьях в местах обитания животных и возле их нор.

За осенний сезон ветеринары разложили около 48 060 таблеток против бешенства. Они представляют собой брикет-приманки, которые съедают лисы и енотовидные собаки.

Специалисты провели анализ употребления вакцины. Судя по его данным, животные съедают более 95% брикет-приманок. Эффективность оценят только после лабораторного мониторинга.

Отметим, что в этом году бешенство обнаружили у 31 животного. В 2022 году установлено 27 заражённых особей.

Процесс раскладывания брикет-приманокПроцесс раскладывания брикет-приманок
Процесс раскладывания брикет-приманокПроцесс раскладывания брикет-приманок
Процесс раскладывания брикет-приманок
Фото: управление ветеринарии Белгородской области
Лисы и собаки: кто из животных чаще болел бешенством в Белгородской области?
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#Белгородская область#Вакцина#Белгород#Вакцинация от бешенства#Александра Склярова#Брикет-приманка
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