Полезная «таблетка»: в белгородских лесах разложили лекарство от бешенства

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Мероприятия по вакцинации диких плотоядных животных провели в Белгородской области осенью. Специалисты разложили лекарство в охотхозяйствах и общедоступных охотничьих угодьях в местах обитания животных и возле их нор.
За осенний сезон ветеринары разложили около 48 060 таблеток против бешенства. Они представляют собой брикет-приманки, которые съедают лисы и енотовидные собаки.
Специалисты провели анализ употребления вакцины. Судя по его данным, животные съедают более 95% брикет-приманок. Эффективность оценят только после лабораторного мониторинга.
Отметим, что в этом году бешенство обнаружили у 31 животного. В 2022 году установлено 27 заражённых особей.