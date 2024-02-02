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Published Сегодня, 11:05

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Updated Сегодня, 11:05

Собака

Февраль начался с карантина: ограничения ввели в Белгородской области

2 февраля 2024, 11:05
Фото: 1MI
Собака

Первый в феврале случай заражения бешенством выявили в Белгородской области

В феврале обнаружили первый случай заражения бешенством. Из-за этого в селе Красногвардейского района на два месяца установили ограничительные мероприятия. О введении карантина говорится в постановлении губернатора Белгородской области, опубликованном на официальном сайте правительства.

В Белгородской области снова ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры со 2 февраля действуют в селе Засосна Красногвардейского района. Там эпизоотический очаг обнаружили около одного из домов на улице Садовой.

Ограничительные мероприятия в населённом пункте будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.

Напомним, что за январь в Белгородской области обнаружили трое животных с бешенством: в Бирюче Красногвардейского района, в посёлке Ровеньки и в селе Камызино Красненского района. В межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в январе в отдел поступило 22 пробы животных.

В Белгородской области стали чаще выявлять бешенство у диких животных
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#Белгородская область#Карантин#Бешенство#Животные карантин#Красногвардейский район#Белгород#Александра Склярова
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