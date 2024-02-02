Февраль начался с карантина: ограничения ввели в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Белгородской области снова ввели карантин из-за бешенства животных. Ограничительные меры со 2 февраля действуют в селе Засосна Красногвардейского района. Там эпизоотический очаг обнаружили около одного из домов на улице Садовой.
Ограничительные мероприятия в населённом пункте будут действовать в течение 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного района определили в 500 метрах от границ очага.
Напомним, что за январь в Белгородской области обнаружили трое животных с бешенством: в Бирюче Красногвардейского района, в посёлке Ровеньки и в селе Камызино Красненского района. В межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в январе в отдел поступило 22 пробы животных.