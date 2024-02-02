Февраль начался с карантина: ограничения ввели в Белгородской области

Напомним, что за январь в Белгородской области обнаружили трое животных с бешенством: в Бирюче Красногвардейского района, в посёлке Ровеньки и в селе Камызино Красненского района. В межрегиональном управлении Россельхознадзора сообщили, что в январе в отдел поступило 22 пробы животных.