По мусорной площадке бродило бешеное животное

Очередной очаг бешенства обнаружили в Белгородской области. На этот раз — в Алексеевке. Заболевшее животное нашли на площадке ТБО, прилегающей к улице Набережной. Карантин на указанной территории ввели на 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного по бешенству района определили в 500 метрах от границ очага.