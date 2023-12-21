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Собака

По мусорной площадке бродило бешеное животное

21 декабря 2023, 09:50
Фото: 1MI
Собака

В Белгородской области ввели карантин из-за бешенства

Животное с бешенством обнаружили на площадке ТБО. Ограничительные мероприятия на участке ввели на два месяца, следует из постановления регионального правительства.

Очередной очаг бешенства обнаружили в Белгородской области. На этот раз — в Алексеевке. Заболевшее животное нашли на площадке ТБО, прилегающей к улице Набережной. Карантин на указанной территории ввели на 60 дней со дня обнаружения заболевшей особи. Радиус неблагополучного по бешенству района определили в 500 метрах от границ очага.

Ранее сообщалось, что случаи бешенства нашли сразу в двух городских округах области. Ограничительные меры с 14 декабря действуют в хуторе Гезов Алексеевского горокруга и в селе Новая Безгинка Новооскольского городского округа. Карантин аналогично ввели на два месяца.

Напомним, до этого в Белгородской области обнаружили бешеную лисицу. Заражённую особь привезли из Красненского района. Это был 33-й случай заражения вирусом с начала года.

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#Белгородская область#Алексеевка#Животные#Карантин#Бешенство#Белгород#Наталья Корявых
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